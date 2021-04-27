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Житель Закарпатья планировал отделить область от Украины: он просил помощи у Путина

27 апреля, 18:48

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Сепаратист из Закарпатья создал целый план создания т.н. "Подкарпатской Руси", для этого он просил Путина провести "миротворческую миссию"

Жителя Закарпатья приговорили к 12 годам лишения свободы за госизмену. Он агитировал за отделение области от Украины и делал картинку для росСМИ.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Мужчина предлагал незаконно восстановить т. н. "Республику Подкарпатская Русь". Он искал помощи у разных российских организаций, а в начале 2014 года попросил президента РФ "провести миротворческую операцию для восстановления досоветского статуса "Республики Подкарпатская Русь" и признать ее "государственность".

После этого в переписке экс-помощника Путина Владислава Суркова нашли план обеспечения федерального статуса Закарпатья.

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Также злоумышленник создал схему запугивания властей, захвата административных зданий и коммуникаций в Мукачево, Ужгороде, Хусте. В его планах было и создание "временного правительства", блокировка четырех автомобильных и двух железнодорожных перевалов, захват аэропорта.

Отмечается, что у сепаратиста были сообщники. Их уже привлекли к уголовной ответственности, а самого организатора объявили в международный розыск. Сейчас он скрывается от суда в России.

Напомним, ранее в Запорожской области разоблачили группу сепаратистов, которые пытались возродить СССР.

Кроме того, в Одессе задержали сепаратиста, который призывал к созданию "народной республики".

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