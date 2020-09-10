Призывал к созданию "народной республики": в Одессе задержали сепаратиста

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили сепаратистского интернет-пропагандиста.
Как рассказали в пресс-службе СБУ, деструктивные материалы пропагандист размещал в соцсетях под вымышленным именем и в многотысячных сообществах в запрещенных российских соцсетях.
Злоумышленник поддерживал пророссийских боевиков и агитировал за создание на территории южных областей террористической организации по образцу "Л/ДНР".
Во время обыска в его квартире следователи органов безопасности обнаружили компьютер и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности. Изъятые материалы направили на экспертизы.
Агитатору сообщили о подозрении по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
Следственные действия продолжаются. В случае доказательства вины, пропагандисту грозит до 5 лет лишения свободы.
Ранее мы сообщали, что СБУ разоблачила пропагандистов, которые пытались обострить ситуацию в Украине через социальные сети.
Также напомним, СБУ раскрыла агентурную сеть Генштаба РФ, которая пыталась дестабилизировать ситуацию внутри страны.
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