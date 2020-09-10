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Призывал к созданию "народной республики": в Одессе задержали сепаратиста

10 сентября, 15:40

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили сепаратистского интернет-пропагандиста.

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Как рассказали в пресс-службе СБУ, деструктивные материалы пропагандист размещал в соцсетях под вымышленным именем и в многотысячных сообществах в запрещенных российских соцсетях.

Злоумышленник поддерживал пророссийских боевиков и агитировал за создание на территории южных областей террористической организации по образцу "Л/ДНР".

Во время обыска в его квартире следователи органов безопасности обнаружили компьютер и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности. Изъятые материалы направили на экспертизы.

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Агитатору сообщили о подозрении по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

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Следственные действия продолжаются. В случае доказательства вины, пропагандисту грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что СБУ разоблачила пропагандистов, которые пытались обострить ситуацию в Украине через социальные сети.

Также напомним, СБУ раскрыла агентурную сеть Генштаба РФ, которая пыталась дестабилизировать ситуацию внутри страны.

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Одесса СБУ задержание агитаторы сепаратисты пропагандисты
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