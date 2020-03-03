Жительница Тернополя отдала за "ритуал очищения" мошеннице 350 тысяч

О том, что стала жертвой мошенничества потерпевшая поняла только на третий день

Жительница Тернополя, где ранее "ясновидящая" получила от наивных клиентов миллион гривен, отдала "гадалке" более тринадцати тысяч евро. О том, что стала жертвой мошенничества потерпевшая поняла только на третий день, когда увидела, что вместо денег в ее пакете газетные вырезки.

Об этом сообщила полиция области.

По словам потерпевшей, когда она возвращалась из магазина домой, к ней подошла неизвестная и они разговорились. В ходе разговора прохожая сказала, что обладает определенными знаниями, а также знает о болезни ее сына и может помочь. Женщина поверила, потому что ее ребенок действительно имеет серьезные проблемы со здоровьем.

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Пока женщины общались, к ним подошла еще одна "случайная" прохожая. В ходе разговора гадалка предложила помощь и ей. Она сказала, что все несчастья в семьях от "грязных" денег, а потому нужно прочитать специальную молитву и провести "ритуал очищения".

Женщины должны были принести "помощнице" деньги, воду и соль. Когда они вернулись, гадалка упаковала деньги в два одинаковых пакетика и начала над ними что-то шептать. Затем вернула свертки новым знакомым и сказала их спрятать под подушку и на третий день снова принести сюда, чтобы завершить всю процедуру.

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Два дня потерпевшая не проверяла пакет. На третий день пришла на место запланированной встречи, но там никого не было. Открыв пакет, обнаружила в нем газетные вырезки и обратилась в полицию.



По словам начальника сектора отдела криминальной полиции Тернопольского отдела полиции Виктора Демчана, они предполагают, что вторая женщина, которая изображала клиентку гадалки – ее сообщница. Правоохранители прорабатывают видеозаписи с камер наблюдения и устанавливают подозреваемых и их местонахождение.

Данный факт внесен в ЕРДР в соответствии со ст. 190 ч. 3 УК (мошенничество).

Как сообщалось, в Каменском Днепропетровской области "потомственная ведьма" зарабатывала на доверии пенсионеров. Пожилые люди теряли бдительность и оставались без денег и украшений.

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