Жительница Тернополя отдала за "ритуал очищения" мошеннице 350 тысяч

Жительница Тернополя, где ранее "ясновидящая" получила от наивных клиентов миллион гривен, отдала "гадалке" более тринадцати тысяч евро. О том, что стала жертвой мошенничества потерпевшая поняла только на третий день, когда увидела, что вместо денег в ее пакете газетные вырезки.
Об этом сообщила полиция области.
По словам потерпевшей, когда она возвращалась из магазина домой, к ней подошла неизвестная и они разговорились. В ходе разговора прохожая сказала, что обладает определенными знаниями, а также знает о болезни ее сына и может помочь. Женщина поверила, потому что ее ребенок действительно имеет серьезные проблемы со здоровьем.
Пока женщины общались, к ним подошла еще одна "случайная" прохожая. В ходе разговора гадалка предложила помощь и ей. Она сказала, что все несчастья в семьях от "грязных" денег, а потому нужно прочитать специальную молитву и провести "ритуал очищения".
Женщины должны были принести "помощнице" деньги, воду и соль. Когда они вернулись, гадалка упаковала деньги в два одинаковых пакетика и начала над ними что-то шептать. Затем вернула свертки новым знакомым и сказала их спрятать под подушку и на третий день снова принести сюда, чтобы завершить всю процедуру.
Два дня потерпевшая не проверяла пакет. На третий день пришла на место запланированной встречи, но там никого не было. Открыв пакет, обнаружила в нем газетные вырезки и обратилась в полицию.
По словам начальника сектора отдела криминальной полиции Тернопольского отдела полиции Виктора Демчана, они предполагают, что вторая женщина, которая изображала клиентку гадалки – ее сообщница. Правоохранители прорабатывают видеозаписи с камер наблюдения и устанавливают подозреваемых и их местонахождение.
Данный факт внесен в ЕРДР в соответствии со ст. 190 ч. 3 УК (мошенничество).
Как сообщалось, в Каменском Днепропетровской области "потомственная ведьма" зарабатывала на доверии пенсионеров. Пожилые люди теряли бдительность и оставались без денег и украшений.
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