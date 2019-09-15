Жительница Ужгорода может лишиться квартиры из-за тезки-мошенницы

Реклама

За чужие грехи на ее имущество наложили арест. Жительница Ужгорода пожаловалась "Сегодня": случайно узнала, что ее квартира, где она жила всю жизнь, арестована. А когда начала выяснять почему – оказалось, что в Житомире судят ее полную тезку. Последнюю обвиняют в присвоении чужих средств. Как действовать в такой ситуации и почему возникают такие неприятные истории?

"Полтора года квартира арестована без ничего, я ничего не знаю, без уведомлений, без писем, без ничего", – делится Оксана Деркач, жительница Ужгорода.

Оксана Деркач с семьей живет в этой трехкомнатной квартире в Ужгороде всю свою жизнь. Около года назад случайно узнала от нотариуса – ее часть жилплощади арестована. Решение принял суд в Житомире. Оксана выяснила: в другом уголке страны будут судить ее полную тезку.

"Деркач Оксана Васильевна – 19 ноября 81-го года, а я тоже Деркач Оксана Васильевна, но дата рождения у меня 69-й год 11 апреля. Почему по коду не сверили, что это совсем не тот человек? Хорошо, дату рождения не видно в едином реестре, но код есть", – делится женщина.

Со своим вопросом Оксана пошла в исполнительную службу – впрочем, там ее направили в Житомирский суд, который, собственно, и рассматривает дело ее тезки. Туда она неоднократно писала письма, но не получила никакого ответа. А сама по состоянию здоровья поехать не может.

Тезку из Житомира хорошо знает Юлия Моргун, которая случайно познакомилась с ней, когда покупала одежду. Новая приятельница предложила вложить деньги в общий бизнес и открыть магазин.

"Она все время деньги брала, но никаких документов не показывала. Но когда начали строить, оказалось, что она очень много средств заняла под залог магазина у людей. Мы когда начали сверку делать, оказалось, что деньги на товар брала, а товара нет", – рассказывает Юлия Моргун, потерпевшая.

764 тысячи гривен – именно столько потеряла одна только Юлия.

"У нее актерский талант. Она в глаза говорит одно, здесь надо заплакать – она ​​заплачет. Здесь какую-то историю придумает. Знаете, как говорят, у нее талант мошенника", – делится женщина.

Муж Юлии тоже попался. Говорит, отдал деньги на открытие еще одного магазина, уже в Ровно.

"Она сказала, что Житомир не может существовать без открытия торговой точки в Ровно. Поэтому мы пытались открыть в Ровно", – говорит мужчина.

Четыре человека написали заявление о мошеннических действиях. Суды продолжаются.

Между тем в Ужгороде полная тезка подсудимой в отчаянии. Страдает за чужие грехи.

"Я даже хочу сейчас свою часть переписать – я не могу. Ни переписать, ни продать, никуда поехать, потому что на всем стоит арест", – говорит обманутая ужгородка.

Пообщаться с Оксаной Деркач журналистам не удалось. Женщина не задержана, место ее нахождения неизвестно.

"Сегодня" обратились к юристу, чтобы понять, как действовать в такой ситуации. Ростислав Кравец уверяет: все можно исправить.

"Это может быть частный или государственный исполнитель, который перепутал, не должным образом выполнил свои обязанности. И, таким образом, надо обратиться к нему. Он сможет исправить ошибку. Довольно быстро. Это займет максиму неделю", – объяснил Ростислав Кравец, юрист.

Но Оксана надеется больше на Житомирский суд, ведь так как он наложил арест – он же может и снять. Но пока она знает только, что заседание по делу ее тезки назначено, но его постоянно переносят.

Напомним, простые украинцы до сих пор не знают, как правильно защитить недвижимость от рейдерства. А ухо надо держать востро, ведь черные нотариусы и регистраторы совершенствуют схемы, и правоохранители не устают накрывать их с поличным. СБУ в ходе спецоперации задержала семь человек, из них двух адвокатов и одного экс-руководителя органов юстиции Киева. Они незаконно завладели земучастками и недвижимостью на 1,5 млрд грн. "Сегодня" узнали, какие сервисы можно использовать для защиты своих прав на дома и квартиры.

Ранее мы писали о том, что мошенники придумали новую схему обмана с арендой жилья.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама