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Во Львовской области столкнулись иномарки: много пострадавших (фото)

27 августа, 15:59

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Виновнику ДТП грозит до трех лет тюрьмы

Во Львовской области столкнулись легковушка и микроавтобус. В результате ДТП пострадали пять человек.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, авария произошла 26 августа в 23:25 на автодороге Киев-Чоп, вблизи села Тухолька Сколевского района.

По предварительным данным, 37 летний водитель автомобиля Mercedes, иностранец, житель Луцка, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате он столкнулся с микроавтобусом Mercedes, за рулем которого находился 33-летний житель Черновицкой области.

Водителя легковушки и его 52-летнюю жену забрали в больницу. Телесные повреждения получили еще трое пассажиров микроавтобуса в возрасте 19, 20 и 29 лет – жители Черновицкой области.

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По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по статье "нарушение правил дорожного движения". Виновнику ДТП грозит до трех лет тюрьмы.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области в ДТП погиб 10-летний ребенок, а его родители попали в больницу.

Также напомним, во Львовской области произошло ДТП, жертвой которого стал один человек, еще четверо – получили травмы различной тяжести.

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Кроме того, в Киеве легковушка сбила трех студенток:

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