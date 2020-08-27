Во Львовской области столкнулись иномарки: много пострадавших (фото)

Виновнику ДТП грозит до трех лет тюрьмы

Во Львовской области столкнулись легковушка и микроавтобус. В результате ДТП пострадали пять человек.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, авария произошла 26 августа в 23:25 на автодороге Киев-Чоп, вблизи села Тухолька Сколевского района.

По предварительным данным, 37 летний водитель автомобиля Mercedes, иностранец, житель Луцка, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате он столкнулся с микроавтобусом Mercedes, за рулем которого находился 33-летний житель Черновицкой области.

Водителя легковушки и его 52-летнюю жену забрали в больницу. Телесные повреждения получили еще трое пассажиров микроавтобуса в возрасте 19, 20 и 29 лет – жители Черновицкой области.

Реклама

В тренде В небо над оккупированным Донбассом выпустили шарики в цветах украинского флага (фото)

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по статье "нарушение правил дорожного движения". Виновнику ДТП грозит до трех лет тюрьмы.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области в ДТП погиб 10-летний ребенок, а его родители попали в больницу.

Также напомним, во Львовской области произошло ДТП, жертвой которого стал один человек, еще четверо – получили травмы различной тяжести.

Реклама

Кроме того, в Киеве легковушка сбила трех студенток:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама