Жуткое столкновение легковушек в Тернопольской области: три человека погибли

Водитель и два пассажира одного из автомобилей от полученных травм скончались на месте аварии

В Тернопольской области столкнулись легковые автомобили "ВАЗ" и Volkswagen Polo, в результате чего три человека скончались на месте аварии. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло сегодня ночью около 3:00 на автодороге близ села Черный лес Збаражского района. По предварительной информации, ВАЗ-2106, выехал на полосу встречного движения и врезался в иномарку Volkswagen Polo. Правоохранители отметили, что, вероятно, водитель "Жигулей" уснул за рулем.

В результате столкновения водитель ВАЗ и две его пассажирки погибли на месте происшествия. На момент ДТП в иномарке находилась семья из Хмельницкой области: их с травмами госпитализировали в больницу, их жизни ничего не угрожает.

"Данное событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 часть 3 УК – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких лиц", – отметили в полиции.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП на украинских дорогах погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. За это время произошло более 68 тысяч аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тысяч ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.