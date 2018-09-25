Жуткое столкновение легковушек в Тернопольской области: три человека погибли

Сегодня, 10:24

Водитель и два пассажира одного из автомобилей от полученных травм скончались на месте аварии

 
 


Фото: ГУНП в Тернопольской области

Фото: ГУНП в Тернопольской области

В Тернопольской области столкнулись легковые автомобили "ВАЗ" и Volkswagen Polo, в результате чего три человека скончались на месте аварии. Об  этом сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло сегодня ночью около 3:00 на автодороге близ села Черный лес Збаражского района. По предварительной информации, ВАЗ-2106, выехал на полосу встречного движения и врезался в иномарку Volkswagen Polo. Правоохранители отметили, что, вероятно, водитель "Жигулей" уснул за рулем.

В результате столкновения водитель ВАЗ и две его пассажирки погибли на месте происшествия. На момент ДТП в иномарке находилась семья из Хмельницкой области: их с травмами госпитализировали в больницу, их жизни ничего не угрожает.

"Данное событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 часть 3 УК – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких лиц", – отметили в полиции.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП на украинских дорогах погибли 1237 человек,  пострадали – 12,8 тыс. За это время произошло более 68 тысяч аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тысяч ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.
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