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Злоумышленник майнил криптовалюту за счет более миллиона украинцев

Сегодня, 23:22

Мужчине грозит до шести лет заключения

Фото: Нацполиция
Злоумышленник майнил криптовалюту за счет более миллиона украинцев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a97/353/5c9a973539220.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a97/353/5c9a973539220.jpg Запад Мужчине грозит до шести лет заключения

Киберполиция установила личность 32-летнего мужчины, который майнил криптовалюту за счет более миллиона украинцев.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

"Работники Полесского управления Департамента киберполиции совместно со следователями Ривненской полиции, под процессуальным руководством Ривненской местной прокуратуры, разоблачили 32-летнего жителя Буковины в распространении вредоносного программного обеспечения", – говорится в сообщении.

Так, было установлено, что 32-летний житель Буковины создал и администрировал большое количество интернет-ресурсов, и на созданных ресурсах он размещал ШПЗ для майнинга криптовалюты.

Как правило, это были сайты с бесплатной литературой и научными работами. Ежемесячно эти сайты посещали более 1,5 миллиона пользователей.

"Используя вычислительные возможности процессора и графического адаптера, злоумышленник вмешивался в работу электронно-вычислительной техники посетителей вышеуказанных интернет-ресурсов. Это приводило к нарушению установленного порядка маршрутизации информации и дальнейшему ухудшению работы компьютеров посетителей", - добавили в киберполиции.

Во время проведения обысков в квартире злоумышленника правоохранители изъяли компьютерную технику злоумышленника, банковские карточки, дополнительные носители информации и черновые записи. Все изъятое направлено на экспертизу.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 361 ("Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи") Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит до шести лет заключения.

Напомним, украинским студентам вынесен приговор за продажу программы для кражи криптовалют. Программу для кражи криптовалют с чужих счетов хакеры купили в интернете.

Тем временем, в США шестерых россиян и двух граждан Казахстана обвинили в мошенничестве в интернете на десятки миллионов

Ранее в США арестовали хакеров, которые украли токенов на 14 млн долларов. Предполагается, что для хищения токенов CMCT они использовали метод под названием "подмена сим-карты".

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Тег тюрьма, криптовалюта, киберполиция, майнинг

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