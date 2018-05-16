13 лет тюрьмы получил житель Одесской области за стрельбу по копам

Сегодня, 21:22

Злоумышленник начал убегать от полицейских и совершил несколько выстрелов из пистолета, а потом бросил в них гранату

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Житель Измаила сядет за решетку за покушение на правоохранителей. В пресс-службе прокуратуры Одесской области рассказывают, что в 2015-м мужчина нашел пистолет, патроны и осколочную гранату РГД-5. В тот же день соседи сообщили в полицию, что видели его в нетрезвом состоянии и с оружием.

"На место прибыли полицейские, но злоумышленник начал убегать от них и совершил несколько выстрелов из пистолета. Затем он бросил в них гранату", — рассказывают в прокуратуре, добавляя, что двое копов получили легкие телесные повреждения.

Мужчину задержали. Как выяснилось, раньше у него была судимость за кражу, теперь же суд приговорил его к 13 годам заключения.

Ранее мы писали, что трое полицейских пострадали во время спецоперации по задержанию грабителей в ОдессеОдин из задерживаемых оказал сопротивление, поэтому оперативникам пришлось применить оружие травматического действия. Трое правоохранителей получили ранения разной степени тяжести. 

Также сообщалось, что в Киеве полицейского забрали в больницу после того, как его в Соломенском районе ударил местный житель.

Напомним, в Чернигове местный житель погиб после нападения на сотрудника полиции
граната, покушение, стрельба, полицейские

Вы сейчас просматриваете новость "13 лет тюрьмы получил житель Одесской области за стрельбу по копам". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Валерия Серова

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...