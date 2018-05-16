13 лет тюрьмы получил житель Одесской области за стрельбу по копам
Злоумышленник начал убегать от полицейских и совершил несколько выстрелов из пистолета, а потом бросил в них гранату
Житель Измаила сядет за решетку за покушение на правоохранителей. В пресс-службе прокуратуры Одесской области рассказывают, что в 2015-м мужчина нашел пистолет, патроны и осколочную гранату РГД-5. В тот же день соседи сообщили в полицию, что видели его в нетрезвом состоянии и с оружием.
"На место прибыли полицейские, но злоумышленник начал убегать от них и совершил несколько выстрелов из пистолета. Затем он бросил в них гранату", — рассказывают в прокуратуре, добавляя, что двое копов получили легкие телесные повреждения.
Мужчину задержали. Как выяснилось, раньше у него была судимость за кражу, теперь же суд приговорил его к 13 годам заключения.
Ранее мы писали, что трое полицейских пострадали во время спецоперации по задержанию грабителей в Одессе. Один из задерживаемых оказал сопротивление, поэтому оперативникам пришлось применить оружие травматического действия. Трое правоохранителей получили ранения разной степени тяжести.
Также сообщалось, что в Киеве полицейского забрали в больницу после того, как его в Соломенском районе ударил местный житель.
Напомним, в Чернигове местный житель погиб после нападения на сотрудника полиции.
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