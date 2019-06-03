Сделать стартовой
26,85
29,95
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

3D-маршрут: "робот Чаппи" поможет Зеленому театру в Одессе привлечь туристов

3 июня, 15:34

"Сегодня" узнали, как снимают на 360° и зачем прячутся от камеры

Блок камер. Евгений и Петр шутя называют его «роботом Чаппи». Фото: В. Борисенко
Блок камер. Евгений и Петр шутя называют его «роботом Чаппи». Фото: В. Борисенко.

Уже через несколько дней все пользователи Всемирной паутины смогут прогуляться по одесскому Зеленому театру онлайн. Команда одесской студии 3D-фото- и видеосъемки 360studio решила поддержать театральное пространство и создать 3D-маршрут для Google Maps, который поможет популяризировать его. Участники команды уверены: после появления этого маршрута туристы не будут проходить мимо, ведь захотят увидеть все своими глазами. "Сегодня" наблюдали за съемочным процессом.

Команда студии — это два энтузиаста Петр Светной и Евгений Вовк. Сначала они увлекались фотосъемкой, затем открыли свой магазин и занялись арендой экшен-камер. Фотографы признаются, что одной из причин, по которым они начали экспериментировать с фото- и видеосъемкой, стал доступ к оборудованию.

"Первое время мы снимали фото и видео на 360° с помощью самодельного приспособления, которое состояло из нескольких камер, без специального штатива. В аквапарке приходилось носить за собой бетонную подставку для зонта", — рассказывает Евгений.

В процессе съемок. Фотографы выбирают оптимальную точку для съемки, озираясь по сторонам. Фото: В. Борисенко

Желая развиваться в этом направлении и дальше, ребята обзавелись специальным штативом и камерой. 

Чтобы снимать 3D-маршруты для Google, необходимо пройти сертификацию. Да и времени потребуется немало. Например, в Зеленом театре ребята провели почти четыре часа. Хотя на первый взгляд процесс создания такого маршрута кажется довольно однообразным, на самом деле он весьма увлекательный.

Устройство легкое и удобное. Фото: В. Борисенко

Сначала выбирается место для первого кадра, а точнее — кадров: на одной точке устройство, напоминающее по виду инопланетянина (это из-за округлой формы и двух антенн, похожих на рожки), делает 54 фотографии. Далее устройство (сами ребята прозвали его "роботом Чаппи") на штативе нужно переместить на определенную дистанцию.

"Можно сделать точки близко друг к другу, тогда картинка будет качественной и без искажений, но смотреть маршрут на гаджетах будет некомфортно, поэтому важно соблюдать баланс", — поясняет Петр.

Определить оптимальное расстояние фотографам помогает специальная программа.

Чтобы картинка смотрелась лучше, в кадре желательно не двигаться, а сами фотографы просто прячутся от камеры и контролируют процесс через смартфон.

"Правило простое: если ты видишь камеру, значит, она видит тебя", — говорит Петр. 

После съемки всех тропинок, переходов и сцены театра камеру переместили к фудкорту у входа. Здесь фотографы поведали нам еще об одном нюансе: желательно, чтобы в кадре были люди, но часто кто-то проходит близко к объективу или быстро двигается, поэтому в оживленных местах иногда приходится делать по несколько дублей. 

Таким образом, съемки проходят в нескольких десятках точек, а потом еще нужно все это обработать, сделать переходы и изучить буквально все детали, чтобы материал прошел сертификацию.

От "Чаппи" нужно прятаться. Фото: В. Борисенко

"Одно из важнейших требований Google — это конфиденциальность. Для того, чтобы маршрут появился в картах, мы должны обязательно замазать все лица", — делится Петр. 

По словам ребят, не обходится во время таких съемок и без курьезов.

"Однажды пошли снимать автосалон, и меня угораздило надеть ярко-оранжевую куртку. Оказалось, что она отражалась почти на всех поверхностях, в итоге пришлось очень долго все фотошопить", — признается Евгений.

А во время съемки концерта Олега Винника ребята очень боялись, что у них упадет камера.

"Сцена ужасно тряслась, но в итоге все получилось", — говорит Петр.

Как сообщалось, в Одессе открылся обновленный Летний театр. Результат реконструкции в Городском саду отличается от проекта рабочей группы.

Также мы писали, где можно бесплатно понежиться на солнышке и поплавать в море в Одессе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег туризм, Одесса, туристы, Google, маршрут, Google maps, 3D-тур

Вы сейчас просматриваете новость " 3D-маршрут: "робот Чаппи" поможет Зеленому театру в Одессе привлечь туристов". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Виктор Борисенко

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экскурсии в Чернобыль: как попасть в зону отчуждения

Сегодня, 10:04

Узнайте, как легально купить тур в Чернобыльскую зону

Трудности легализации: почему в Украине страдают "белые" хостелы

1 июня, 07:56

Собственники легальных лоукост-отелей настаивают на пересмотре логики турсбора

Какие сувениры нельзя привозить из путешествия

Сегодня, 14:26

Биоэнергетики назвали памятные вещи, которые способны принести людям вред

Будут кормить: в украинских поездах ввели новую услугу

30 мая, 17:17

"Укрзализныця" анонсировала улучшение сервиса на официальной странице в Facebook

5 неочевидных признаков, что женщина начинает стареть

Кобры-каннибалы появились в пустыне Калахари

Прерванный полет: знаменитости, которые рано ушли из жизни

Топ-5 новых авто в Украине по цене мотоцикла

Мэрия Днепра заплатит 20 тысяч за поддельный "калаш"

Первые признаки деменции можно обнаружить с помощью теста

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть

Жанна Бадоева: не понимаю, почему я вела себя так глупо

Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств

Обновление человеческого организма: ритмы и циклы

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Во сколько обойдется обед украинца этим летом: все о ценах на продукты

Вчера, 07:55

Продолжаем следить, как меняется стоимость традиционной украинской трапезы, в которую входят все основные продукты питания

"Проєкт", "катедра", "членкиня": все что нужно знать о новом украинском правописании

Вчера, 07:38

Ввели феминитивы, стало меньше дефисов, но больше вариантов

Хрущевки снова хотят снести и перестроить: 100% согласия жильцов уже не требуется

Вчера, 07:19

Для переселения согласия всех жильцов дома не будет нужно

Что ждет украинцев в июне: новые правила снятия налички в банках и ограничения на дорогах

1 июня, 07:38

В июне украинцы получат два дополнительных выходных дня

Дело против Парубия: видео с отдыха спикера ВРУ в отеле Катара

Ученые выяснили, какую опасность несет здоровью яичница

Сколько длится горе, вызванное смертью близкого человека
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь