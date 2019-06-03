3D-маршрут: "робот Чаппи" поможет Зеленому театру в Одессе привлечь туристов

"Сегодня" узнали, как снимают на 360° и зачем прячутся от камеры

Блок камер. Евгений и Петр шутя называют его «роботом Чаппи». Фото: В. Борисенко.

Уже через несколько дней все пользователи Всемирной паутины смогут прогуляться по одесскому Зеленому театру онлайн. Команда одесской студии 3D-фото- и видеосъемки 360studio решила поддержать театральное пространство и создать 3D-маршрут для Google Maps, который поможет популяризировать его. Участники команды уверены: после появления этого маршрута туристы не будут проходить мимо, ведь захотят увидеть все своими глазами. "Сегодня" наблюдали за съемочным процессом.

Команда студии — это два энтузиаста Петр Светной и Евгений Вовк. Сначала они увлекались фотосъемкой, затем открыли свой магазин и занялись арендой экшен-камер. Фотографы признаются, что одной из причин, по которым они начали экспериментировать с фото- и видеосъемкой, стал доступ к оборудованию.

"Первое время мы снимали фото и видео на 360° с помощью самодельного приспособления, которое состояло из нескольких камер, без специального штатива. В аквапарке приходилось носить за собой бетонную подставку для зонта", — рассказывает Евгений.

В процессе съемок. Фотографы выбирают оптимальную точку для съемки, озираясь по сторонам. Фото: В. Борисенко

Желая развиваться в этом направлении и дальше, ребята обзавелись специальным штативом и камерой.

Чтобы снимать 3D-маршруты для Google, необходимо пройти сертификацию. Да и времени потребуется немало. Например, в Зеленом театре ребята провели почти четыре часа. Хотя на первый взгляд процесс создания такого маршрута кажется довольно однообразным, на самом деле он весьма увлекательный.

Устройство легкое и удобное. Фото: В. Борисенко

Сначала выбирается место для первого кадра, а точнее — кадров: на одной точке устройство, напоминающее по виду инопланетянина (это из-за округлой формы и двух антенн, похожих на рожки), делает 54 фотографии. Далее устройство (сами ребята прозвали его "роботом Чаппи") на штативе нужно переместить на определенную дистанцию.

"Можно сделать точки близко друг к другу, тогда картинка будет качественной и без искажений, но смотреть маршрут на гаджетах будет некомфортно, поэтому важно соблюдать баланс", — поясняет Петр.

Определить оптимальное расстояние фотографам помогает специальная программа.

Чтобы картинка смотрелась лучше, в кадре желательно не двигаться, а сами фотографы просто прячутся от камеры и контролируют процесс через смартфон.

"Правило простое: если ты видишь камеру, значит, она видит тебя", — говорит Петр.

После съемки всех тропинок, переходов и сцены театра камеру переместили к фудкорту у входа. Здесь фотографы поведали нам еще об одном нюансе: желательно, чтобы в кадре были люди, но часто кто-то проходит близко к объективу или быстро двигается, поэтому в оживленных местах иногда приходится делать по несколько дублей.

Таким образом, съемки проходят в нескольких десятках точек, а потом еще нужно все это обработать, сделать переходы и изучить буквально все детали, чтобы материал прошел сертификацию.

От "Чаппи" нужно прятаться. Фото: В. Борисенко

"Одно из важнейших требований Google — это конфиденциальность. Для того, чтобы маршрут появился в картах, мы должны обязательно замазать все лица", — делится Петр.



По словам ребят, не обходится во время таких съемок и без курьезов.

"Однажды пошли снимать автосалон, и меня угораздило надеть ярко-оранжевую куртку. Оказалось, что она отражалась почти на всех поверхностях, в итоге пришлось очень долго все фотошопить", — признается Евгений.

А во время съемки концерта Олега Винника ребята очень боялись, что у них упадет камера.

"Сцена ужасно тряслась, но в итоге все получилось", — говорит Петр.

Как сообщалось, в Одессе открылся обновленный Летний театр. Результат реконструкции в Городском саду отличается от проекта рабочей группы.

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