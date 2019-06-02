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Отдых в Одессе: где можно бесплатно понежиться на солнышке и поплавать в море

2 июня, 02:46

Одесское побережье готовится принимать гостей

Бесплатно отдыхать на частных пляжах – можно в Одессе. Местные чиновники заключили с предпринимателями, которые арендуют участки берега, соглашения о свободной зоне.

Летние террасы, шезлонги и другие платные услуги. Одесское побережье готовится принимать гостей. Но вряд ли, каждый получит бесплатный отдых у моря. Ведь в этом году количество муниципальных пляжей значительно уменьшилось.

Из шестидесяти пляжей в Одессе – 48 арендуют частные предприниматели. Другие – коммунальные, бесплатные. Но отдыхающих здесь немного, из-за запущенности. В песке окурки, бутылки, мусорные баки переполнены, на берегу гниют водоросли.

Бесплатно отдохнуть у моря одесситы и туристы могут и на частных пляжах. Потому что в аренду их предпринимателям местные чиновники сдавали при условии, что 5 метров берега от воды должна быть свободной зоной – для всех. Но не все арендаторы придерживаются этого согласия. Расставляют шатры так, что к берегу не подступиться.

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Пользование в течение дня шезлонгом на частном пляже стоит 120 гривен, шатром – все 300. В пик сезона цены подскочат. Хотя уже для многих и так заоблачные.

И это при том, что пенсионеры, многодетные семьи и другие льготники – вообще не должны платить за отдых. Даже на частных пляжах.

"Есть договоренность, что льготная категория населения сможет безвозмездно пользоваться всеми услугами платного пляжа, а именно: это раздевалки, это душевые и туалеты", – говорит Алексей Спектор, директор департамента коммунальной собственности Одесского горсовета.

Но и эта договоренность уже нарушается.

За нарушение соглашений чиновники обещают наказывать штрафами. Для приема жалоб откроют горячую линию. Работать она будет в течение курортного сезона А на каждом пляже установят стенды с соответствующей информацией.

Ранее мы писали, готовы ли к туристам здравницы Одессы. Корреспонденты "Сегодня" решили прогуляться по здравницам на Французском бульваре и в Аркадии, чтобы выяснить, как они пережили зиму, готовы ли принимать отдыхающих и не выросли ли там новые стройплощадки.

Также читайте, куда поехать в июне в Украине: необычные направления. Мы предлагаем ТОП-5 лучших мест для отдыха в Украине этим летом.

Кроме того, напомним, что в мае на Филиппинах открыли Banwa Private Island – это курорт, который занимает целый остров в Палаванском архипелаге, и считается самый дорогим в мире. Стоимость перелета на девятиместном гидросамолете составляет 990 долларов, на пятиместном вертолете – 11,6 тысячи долларов. Гости будут добираться туда по воздуху из Манилы.

Также сообщалось, что названы самые популярные страны. Украинцы предпочитают традиционные направления для летнего отдыха.


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Тег отдых, видео, Одесса, пляжи

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