Четырехлетняя девочка исчезла в Одесской области – ребенка ищут в полях и на кладбищах (фото)

Правоохранителям в поисках помогают местные жители и волонтеры, ребенка не могут найти почти сутки

Амина Витичак потерялась в Одесской области

В селе Малозименово Одесской области потерялась четырехлетняя девочка. Об этом сообщает полиция Одесской области.

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Девочку зовут Амина Витичак. Она исчезла 14 мая около 16 часов – до нынешнего момента ее не могут найти.

/ Фото: Нацполиция

К поискам присоединились полицейские четырех ближайших районных подразделений, нацгвардейцы, волонтеры и односельчане малышки. Проводятся подворовые обходы, ребенка ищут в полях, посадках, на кладбищах, в оврагах и заброшенных зданиях.

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/ Фото: Нацполиция

Если кто-то владеет информацией о ребенке, просят обращаться по номерам: (04854) 2-01-34, (048) 779-42-63 или на спецлинию "102".

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Напомним, во Львовской области более месяца разыскивают 20-летнюю Иванну Дурду. Девушка выехала из Стрыя во Львов еще 5 апреля и после этого исчезла.