Українська
$ 27,63
33,37
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

Четырехлетняя девочка исчезла в Одесской области – ребенка ищут в полях и на кладбищах (фото)

15 мая, 08:30

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Правоохранителям в поисках помогают местные жители и волонтеры, ребенка не могут найти почти сутки

Амина Витичак потерялась в Одесской области

Амина Витичак потерялась в Одесской области

В селе Малозименово Одесской области потерялась четырехлетняя девочка. Об этом сообщает полиция Одесской области.

Реклама

Девочку зовут Амина Витичак. Она исчезла 14 мая около 16 часов – до нынешнего момента ее не могут найти.

/ Фото: Нацполиция

К поискам присоединились полицейские четырех ближайших районных подразделений, нацгвардейцы, волонтеры и односельчане малышки. Проводятся подворовые обходы, ребенка ищут в полях, посадках, на кладбищах, в оврагах и заброшенных зданиях.

Реклама

/ Фото: Нацполиция

В тренде
В Кременчуге ученик решил "покончить с собой" из-за отобранных на уроке чипсов
Школьнику не разрешили есть чипсы на уроке
В тренде
В Одесской области врач наживался на больных пациентах – подробности (видео)
В тренде
Оставила на детской площадке и ушла: в Мариуполе горе-мать бросила 2-летнего ребенка

/ Фото: Нацполиция

Если кто-то владеет информацией о ребенке, просят обращаться по номерам: (04854) 2-01-34, (048) 779-42-63 или на спецлинию "102".

Реклама

Напомним, во Львовской области более месяца разыскивают 20-летнюю Иванну Дурду. Девушка выехала из Стрыя во Львов еще 5 апреля и после этого исчезла.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Екатерина II с чемоданами на Ростов и гвоздь в украинском языке. Как плакаты в ресторане взорвали Одессу
Екатерина II с чемоданами на Ростов и гвоздь в украинском языке. Как плакаты в ресторане взорвали ОдессуОдесса
SkyUp отказался от полетов по 33 маршрутам: каких рейсов больше не будет
SkyUp отказался от полетов по 33 маршрутам: каких рейсов больше не будетТранспорт
На трассе Одесса – Киев вспыхнул автобус (фото, видео)
На трассе Одесса – Киев вспыхнул автобус (фото, видео)Одесса
В Одессе на празднованиях Дня победы над нацизмом начались провокации (видео)
В Одессе на празднованиях Дня победы над нацизмом начались провокации (видео)Одесса
Спас сослуживцев, но сам погиб. В Одесской области нашли тело пропавшего пограничника
Спас сослуживцев, но сам погиб. В Одесской области нашли тело пропавшего пограничникаОдесса
В районе Одессы обнаружили российский военный корабль
В районе Одессы обнаружили российский военный корабльОдесса

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять