ФОТОФАКТ. 7 мгновений уикенда в Одессе

В городе танцевали брейк-данс, катались по морю на спасательном катере и наблюдали за черепашьими бегами

Фото: facebook.com.

В Южной Пальмире состязались бегуны, танцевали брейк-данс, катались по морю на спасательном катере и пристраивали бездомных хвостатых в добрые руки

Шопинг. Под ритмы хип-хопа и r&b

Фото: facebook.com

В минувшие выходные фестивальное настроение охватило всю Южную Пальмиру, ведь фестивали проходили в разных уголках города. Так, в торговом центре на окраине ж/м Котовского прошел масштабный хип-хоп-фест с живым выступлением исполнителей этого направления, танцевальным шоу и перформансом от мастеров граффити. Танцоры брейк-данса и r&b буквально взорвали танцпол, за что зрители искупали их в овациях. Фест собрал десятки гостей, среди которых было очень много молодежи, несмотря на пасмурную погоду и кратковременный дождь.

Одесский Голливуд. Отметил 100-летний юбилей

Фото: oblrada.odessa.gov.ua

Не обошли праздники стороной и Одесскую киностудию. На днях там отметили 100-летний юбилей. Сотрудникам одесского Голливуда вручили награды, а гостям показали декорации и костюмы из известных фильмов, которые там снимали, а также раритетное съемочное оборудование.

Копы. Раздали светоотражатели

Фото: facebook.com

В парке им. Шевченко патрульная полиция провела очередной этап кампании "100 пунктов безопасности", раздав владельцам двухколесного транспорта специальные светоотражающие наклейки (фликеры) и проведя консультации.

На морвокзале. Фест для юных спасателей

Фото: od.dsns.gov.ua

Одесские спасатели впервые провели в Южной Пальмире "Семейный день чрезвычайных ситуаций" с мыльными пузырями, пожарной техникой, мороженым и подарками. Как рассказали в пресс-службе облуправления ГСЧС, в течение дня для посетителей работали различные тематические площадки, где можно было ближе познакомиться с работой спасателей и попробовать свои силы в конкурсах. Ребятня, которая быстрее всех прошла испытания и получила нужные пометки в паспорте будущего спасателя, даже с ветерком прокатилась на спасательном катере возле морвокзала.

Полумарафон. Бегуны в центре

Фото: facebook.com

В воскресенье в центре прошел полумарафон, в котором приняли участие более 3000 человек, пробежавшие дистанцию на выбор. "Приятно делать то, что никогда не делал! Благодарю всех, кто мотивирует", — поделился один из участников в сети.

Добрый ивент. С лапами и хвостом

Фото: А. Устенко

Одним из самых добрых событий этих выходных стал уже третий по счету Home Me Fest, цель которого — найти заботливых хозяев для бездомных собак и кошек. Как рассказали "Сегодня" в команде организаторов, вчера к 15:00 уже около полусотни хвостатых обрели новую семью, причем посетителей не распугал сильный ливень. На фестивале можно было не только выбрать себе питомца, но и оставить помощь для приютов в виде корма, лекарств, денег, а также познакомиться с новыми зоотоварами и получить консультацию специалиста.

В зверинце. Ниндзя и черепашьи бега

Фото: odessa.online

Еще один зоопраздник прошел на днях в одесском зверинце. В рамках программы "Недели Добрых Дел" там устроили день черепах. Гостей даже встречали Черепашки-ниндзя. Дети распутывали головоломки, участвовали в квестах и наблюдали за черепашьими бегами.

Напомним, в Каменец-Подольском прошел фестиваль воздушных шаров. В этот день люди смогли подняться в небо и пройти посвящение в воздухоплаватели.

Также мы писали, что украинцы не перестают удивлять — только с начала мая в Тернополе наварили больше тонны бограча, в Карпатах возвели самый большой деревянный тризуб в стране. Какие еще рекорды установил народ в конце весны, выяснили "Сегодня".

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