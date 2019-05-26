Какие рекорды были установлены в мае: тонна бограча и супертризуб

Народ развивал невиданную скорость и массово танцевал с детьми

Фестиваль. Некоторые раритетные авто на мероприятии были старше 100 лет. Фото: AFP

Украинцы не перестают удивлять — только с начала мая в Тернополе наварили больше тонны бограча, в Карпатах возвели самый большой деревянный тризуб в стране. Какие еще рекорды установил народ в конце весны, выяснили "Сегодня".

Бограч и тризуб

В Яблунице на Ивано-Франковщине умудрились построить самый большой национальный символ в стране. Изначально авторы скульптуры замахивались и на первенство в мире, на что народ в Facebook тонко подметил, что переплюнуть изображение Андского канделябра (128 м) в перуанской пустыне Наска будет сложновато. В итоге деревянная часть готового тризуба возвышается над полониной на 6,1 метра, а вместе с постаментом — на все 7,5. Большинству понравилась "новая патриотическая фотозона", но некоторые отнеслись к ней скептически, сетуя на вырубленные для нее деревья — мол, "это памятник карпатским лесам из карпатских лесов".

Тризуб "вырос" на 7,5 метра

Богатым на необычные достижения в мае стал Тернополь — там установили сразу два рекорда. Местные умельцы смастерили из гигантской лиственницы банкетный стол длиной 26 метров. А чтобы он не пустовал, наварили больше тонны бограча.

"В котел попало около 250—300 кг мяса, почти 200 кг картофеля и около 30 кг лука", — поделился рецептом главный администратор по готовке гуляша Иван Поп.

Бограча хватило, чтобы угостить более двух тысяч горожан. Все остались довольны:

"Очень вкусно получилось, не слишком остро, все как нужно".

Ретро и рушники

Сильны украинцы оказались и в массовых танцах — в Житомире ко Дню матери 125 местных мам почти синхронно сплясали вместе со своими детьми, повторяя движения специально придуманного для них танца. Малыши с мамами весело провели время, а заодно и подарили своему городу всеукраинский рекорд по самому массовому танцу родителей с детьми.

Главными рекордсменами другого события стали винтажные машины. В столицу на фестиваль ретро-транспорта

Old Car Land свезли почти тысячу разных автомобилей, однако не все из них способствовали рекорду под названием "Наибольшее количество старинных автомобилей на одной локации". По международным правилам, антиквариатом среди транспорта считается только тот, который не младше 30 лет — таких авто на мероприятии в Нацреестре рекордов насчитали около трех сотен. При этом самым старым из них стукнуло больше ста лет.

Всенародное умиление и гордость вызвала пенсионерка из Киева Любовь Романив — за 20 лет она собственноручно вышила рекордных 165 рушников. Сама бабушка работает инженером-физиком, а свои творения создает в обеденные перерывы.

"Это мое второе дыхание, моя вторая жизнь", — утверждает мастерица и добавляет, что хочет вышить еще больше полотен по традициям разных уголков страны.

Любовь Романив. Пенсионерка-физик вышила 165 рушников

Еще один рекорд поставили жительница Тернополя Ольга Фатюк и британец Алек Филлипс — они разогнались на мотоцикле до 293,5 км/час, достигнув самой высокой скорости на мотоцикле с пассажиром. Ради такого триумфа команде мотоциклистов пришлось долго совершенствовать свой транспорт, делая его быстрее. Теперь у рекордсменов в планах покорение Книги рекордов Гиннесса.

Объезжают мир и сочиняют музыку

Пожалуй, самыми активными рекордсменами этого месяца стали маленькие украинцы. Всю страну удивила житомирская школьница Маргарита Костенева, которую признали самой младшей из украинских композиторов. В свои восемь лет девочка виртуозно владеет бандурой и уже успела сочинить 19 музыкальных композиций, которые отметили на международных конкурсах.

А прямо сегодня рекорд планирует установить 5-летняя киевлянка Афина Остапенко. Несмотря на то что девочка с рождения не видит, она сумела освоить ролики и собирается в совершенстве выполнить программу детского роллер-фитнеса. Малышка умеет кататься еще и на лыжах, сноуборде и вейкборде. В свободное время она занимается борьбой, ведет свой блог на YouTube и озвучивает стихотворения для соцпроекта "Книги, которые говорят", предусматривающего чтение книг для детей с нарушениями зрения. В конце недели сертификат вручат и полуторагодовалому Денису Чепурному — самому маленькому путешественнику Украины, совершившему кругосветное путешествие.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, что в Кропивницком ко Дню матери устроили необычный велопробег. Около полсотни женщин на шпильках и в платьях сели на велосипеды и проехались по городу, чтобы показать – современная мама красивая, спортивная и активная.

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