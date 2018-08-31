Торговал людьми: в аэропорту "Одесса" задержали разыскиваемого Интерполом иностранца

Сегодня, 12:21

Преступник прибыл в Украину из Стамбула

Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua

Украинские пограничники задержали в международном аэропорту "Одесса" гражданина Узбекистана, которого разыскивает Интерпол за торговлю людьми. Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Гражданина Узбекистана, прибывшего из Стамбула, 30 августа задержали пограничники Одесского отряда на пункте пропуска "Одесса-авиа". Как выяснилось, мужчину разыскивают на родине с целью ареста за торговлю людьми.

На данный момент про иностранца сообщили в дежурный Укрбюро Интерпола в Киеве. Мужчину передали сотрудникам полиции.

Недавно в Одесской области, в пункте пропуска "Виноградовка", украинские пограничники задержали гражданина Турции, которого Интерпол разыскивал за разбой. 

Ранее в международном аэропорту "Одесса" украинские пограничники задержали гражданина Грузии, которого разыскивает Интерпол.

Кроме того, в Одесской области правоохранители задержали гражданина Турции, разыскиваемого Интерполом. Мужчину разоблачили на пункте пропуска "Кучурганы" на выезде из Украины, когда он пытался выехать в Молдову:
Узбекистан, аэропорт, задержание, торговля людьми, интерпол, одесская область, иностранец

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Источник:

УНИАН

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