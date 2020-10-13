Акваторию одесского порта "атаковали" медузы (фото, видео)

В акватории одесского порта заметили очередное нашествие медуз.

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Судя по внешнему виду медуз, к берегу снова приплыли корнероты. Данное явление нормально для осени. Медузы подплывают к побережью, чтобы полакомиться зоопланктоном.

Фото: dumskaya.net

Отметим, что корнероты достаточно опасны для человека. Эти медузы жалятся и оставляют на теле сильные ожоги. В такой период осени лучше не купаться в море и не прикасаться к этим морским обитателям.

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Фото: dumskaya.net В тренде На Прикарпатье автомобиль упал в обрыв: есть погибшие и пострадавшие (фото)

Соответствующее видео опубликовали пользователи в Youtube.

Видео: Youtube/Maryna P

Ранее мы сообщали, что на популярном украинском курорте Кирилловка усиленно боролись с морскими обитателями, которых выбрасывало на берег – местные жители вытаскивали медуз из воды с помощью рыболовных сетей, как рыбу, а потом вывозили их подальше на тачках.

Отметим, что в Азовском море некоторые медузы достигали огромных размеров – их "купол" превышал полметра в диаметре. При этом некоторые виды могут нанести людям серьезные, довольно болезненные ожоги даже после своей гибели.

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