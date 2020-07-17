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На популярном украинском курорте пляжи начали очищать от медуз: видео

17 июля, 14:40

Руслан Ровик Руслан Ровик

Местные жители и туристы взялись за вылов и уборку медуз

На популярном украинском курорте – Кирилловке, где отдыхающие жаловались на нашествие медуз, начали бороться с морскими обитателями, которых выбрасывает на берег.

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Как сообщает РИА Мелитополь, местные жители вытаскивают медуз из воды с помощью рыболовных сетей, как рыбу, а потом вывозят их подальше на тачках.

По словам участников уборки, они пытаются расчистить прибрежную воду, чтобы детям было приятно купаться и медузы их не ужалили.

Местные жители также отметили, что медузы "атакуют" не все пляжи – на косе Пересыпь и центральном пляже их не так много, а ближе к Степку и на Федотовой косе их больше.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Азовском море некоторые медузы достигают больших размеров – их купол может превышать полметра в диаметре. При этом некоторые виды могут нанести людям серьезные, довольно болезненные ожоги даже после своей гибели. Ранее директор Приазовского национального природного парка Дмитрий Воловик рассказал, почему в Азовском море появилось множество медуз и когда они исчезнут.

А прошлым летом медузы тоже пугали отдыхающих в Кирилловке. Там их даже отгружали лопатами. А в ноябре-2019 в Николаевской области на берег лимана выбросило тысячи медуз . После морского отлива местные жители увидели картину, которую, по их словам, в конце осени им раньше не приходилось наблюдать:

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