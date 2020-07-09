На море в Украине пляжников атакуют полуметровые медузы: как уберечься

На пляжах Украины отдыхающие жалуются на обилие огромных медуз, которые часто жалят пляжников.

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По словам экспертов, в Черном и Азовском морях угрозу людям могут представлять медузы-корнерот, которые достигают размеров 60 сантиметров и более. Ее купол – синеватого или фиолетового цвета, из-под которого свисают толстые разветвленные "щупальца" (на самом деле это рот), которыми она может ужалить и оставить ожог.

По словам заместителя начальника научного отдела Приазовского национального природного парка Александра Антоновского, причина их появления в Азовском море связана с аномальной жарой и ростом солености моря.

По его словам, в этом году средний показатель солености составил 14 промилле, что выше, чем в предыдущие годы, сообщает 061.ua.

"Это может быть связано с уменьшением количества осадков: сток рек стал меньше, а испарения – больше. Кроме того, аномальная жара. Медузы, вероятнее всего, начнут уходить не раньше средины-конца августа", - сказал ученый.

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Он подчеркнул также, что этот вид медуз не характерен для Азовского моря, но отдыхающие видят их все чаще.

Так, по словам жительницы одного из поселков на берегу Азовского моря, ее сына во время отдыха на Белосарайской косе ужалила такая медуза.

"Когда сына только вывели из моря, на бедре я увидела красное пятно. По ноге был четкий рисунок – щупальца! У нас никогда такого не было! Плавали только мелкие медузы, их дети в руках таскали", - рассказала она.

Как заявил заведующий кафедры охраны труда и окружающей среды Приазовского государственного технического университета Владимир Монин, наличие на Азовском побережье такой медузы также зависит от направления ветра.

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"Поскольку наше побережье находится в Таганрогском заливе, то минерализация воды в Азовском море напрямую зависит от ветра. Когда дует восточный ветер, он выдувает соленую и нагоняет пресную воду – из рек Кубань и Дон. В таком случае минерализация падает. Медуза- корнерот этого не любит. Когда же ветер меняет направление, в Азовское море заходит вода из Черного и вместе с потоком соленой воды заходит и медуза. Соленость должна составлять не меньше 10 промилле", – объяснил он.

Поскольку соленость моря постоянно меняется, долго жить в Азовском море медузы не могут – они не размножаются и, фактически, приплывают на побережье умирать, однако и мертвыми они могут нанести вред человеку, если взять их за нижние конечности, сообщает 0629.com.ua.

Видео: YouTue / Любительский Блог ТВ

Специалисты советуют, что обожженное место необходимо промыть морской или соленой водой и попробовать удалить частички жгучих нитей медузы, причем пресной водой промывать ожоги нельзя. Нейтрализовать укус медузы можно соком лимона, также укус можно промыть раствором пищевой соды или пятипроцентным уксусом.

Эксперты отметили, что на укус медузы люди могут реагировать по-разному, но особый вред они могут представлять пожилым людям и маленьким детям в возрасте до трех лет, а также тем, кто склонен к аллергии.

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Если боль от жала медузы очень сильна, лучше принять обезболивающее и наложить на пострадавшее место обычный холодный компресс. Также в этот период надо очень много пить.

Отдельно пострадавшим советуют, что в случае, если первая помощь после ожога не помогает, необходимо сразу же обратиться к врачу.

Напомним, что прошлым летом медузы тоже пугали отдыхающих в Кирилловке. Там медуз даже отгружали лопатами. А в ноябре-2019 в Николаевской области на берег лимана выбросило тысячи медуз. После морского отлива местные жители увидели картину, которую, по их словам, в конце осени им раньше не приходилось наблюдать:

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