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"Больные поступают каждый день": появилось видео из одесской "инфекционки"

4 августа, 18:02

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Персоналу больницы очень сложно ходить в защитных костюмах целый день

Медики инфекционной больницы Одессы, где недавно был зафиксирован антирекорд по заболеванию коронавирусом, показали, как проходит их рабочий день.

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Видео опубликовали на сайте Одесского горсовета.

Каждое утро возле больницы стоят около десяти автомобилей скорой помощи с больными COVID-19. Медики начинают свой день в отдельном кабинете, где надевают защитный костюм. Врачи отмечают, что во всей этой "амуниции" сложно ходить целый день, потому что очень жарко.

Каждый идет выполнять свои обязанности: доктор делает обход пациентов, медсестра выполняет назначения врача, а младшая медсестра кормит, одевает и моет больных.

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"Мы пятый месяц работаем с COVID-пациентами. Думали, что летом это все пойдет на спад и, скорее всего, закончится, но ничего не заканчивается, так же, как и во всем мире. Каждый день поступают больные: мы выписываем 7-8 человек, и 10 поступают. Эпидемия никуда не делась, а вдвое увеличилась", – рассказала заведующая 10-м отделением коммунального учреждения "Городская клиническая инфекционная больница" Людмила Бошкова.

Напомним, ранее мы сообщали, что чиновник одесской мэрии попал в больницу с коронавирусом.

Кроме того, недавно в Одессе установили антирекорд по COVID-19 , в то время как в ночных клубах совсем "забыли" про карантин.

Видео: Teza

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Одесса коронавирус инфекционист
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