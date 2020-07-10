В Одессе коронавирусом заболел чиновник мэрии: что известно

Руководитель одного из департаментов попал в больницу с COVID-19

В Одессе, где ранее произошла вспышка COVID-19 на известном рынке, чиновник мэрии попал в больницу с коронавирусом – был госпитализирован исполняющий обязанности директора департамента коммунальной собственности Александр Ахмеров.

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Об этом сообщила депутат городского совета совета Светлана Осауленко, супруга Ахмерова, сообщает УСИ.

Диагноз у чиновника подтвердили утром 10 июля, по результатам ПЦР-тестирования на фоне высокой температуры.

"Вчера ночью у мужа поднялась температура. Утром он поехал в больницу и сдал все анализы, сделал снимок легких и, конечно, прошел тест на коронавирус. Сегодня пришел положительный результат. Он сейчас в инфекционке", – сообщила она.

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У самой Осауленко симптомов заболевания нет, она находится дома на самоизоляции. Ее также протестировали на COVID-19, сразу после положительного анализа мужа. Экспресс-тест не подтвердил у нее наличия вируса, однако женщина все еще ожидает результатов ПЦР-теста.

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Стоит добавить, что Ахмеров и Осауленко в последние дни контактировали со множеством людей. После того, как инфекцию у чиновника подтвердили, в городском совете усилили карантин – там стали чаще обрабатывать дверные ручки антисептиком, в здании стало заметно больше людей в масках.

Ранее мы сообщали, что в Одессе с 22 июня усилили противоэпидемические меры. Также карантин был ужесточен в Ананьевском, Болградском, Измаильском, Лиманском, Татарбунарском районах Одесской области и Измаиле.

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