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Жара и дожди: прогноз погоды на курортах Одесской области

22 июня, 11:02

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Днем в отдельных поселках ожидается дождь, но жару обещают весь день

В понедельник, 22 июня, в Одесской области будет не очень благоприятная погода для отдыха возле моря. Синоптики прогнозируют высокую температуру, осадки и грозы. Об этом сообщает Sinoptik.ua.

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Согласно прогнозу, температура воздуха в областном центре достигнет 24-26 градусов тепла, будет облачно. Днем пройдет дождь, возможна гроза. Температура воды в Черном море в пределах Одессы составит 23 градуса.

При этом сайт Укргидрометцентра показывает жару до 27 градусов, "остудить" которую в течения дня могут кратковременные грозовые дожди.

В популярном курортном поселке Затока также будет тепло с осадками и шквальным ветром. Дождь пойдет днем, а уже вечером будет сухо. Температура воздуха ожидается от 21 до 27 градусов, вода в море будет 24 градуса.

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В Грибовке утренняя облачная погода продержится и днем, а вечером небо прояснится. В обед будет идти дождь с грозой, но к вечеру он закончится. Также синоптики предупреждают о шквальном ветре. Температура воздуха составит 25-27 градусов, вода в Черном море будет около 23 градусов.

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В Черноморске ясная погода ожидается вечером, а днем небо могут ненадолго затянуть облака и пойдет дождь. Днем пройдет дождь, но ближе к вечеру он прекратится. На этом курорте будет теплее всего, 25-28 градусов. Температура моря составит 22 градуса.

Напомним, ранее на Одесскую область обрушился сильнейший шторм. Ураганный ветер срывал из домов крыши и валил на дороги деревья.

Также читайте наше интервью с климатологом Светланой Бойченко, как погода в Украине побила все рекорды по аномалиям.

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