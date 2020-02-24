"Дорога в никуда" и облака пыли: на Одесскую область обрушился сильнейший шторм (фото и видео)

В Одесской области вовсю свирепствует непогода – на регион обрушился сильнейший шторм. Ураганный ветер срывает из домов крыши и валит на дороги деревья.

Как сообщает "Думская", немало беды ураган натворил в Ананьеве на севере области. В частности, ветер сорвал крышу со здания городского Дома культуры.

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Также ветер повалил дерево на одной из центральных улиц.

Отметим, что штормовой ветер усилится в середине дня. Его порывы могут достигать 25-28 м/с. А тем временем дороги области накрыли облака пыли.

Видео: Александр Дмитренко

Видео: Александр Дмитренко

Видео: Александр Дмитренко

Видео: Александр Дмитренко

Ранее мы писали, что к Одессе приближается активный циклон "Юля", который принесет резкое ухудшение погоды – сильные осадки и ураганный ветер.

Синоптики ранее прогнозировали, что погода в Украине 24 февраля резко ухудшится. Кроме того, ученые прогнозируют неожиданно холодный март в Украине. Также климатологи отмечают, что в последнее время в Украине существенно меняется термический режим: температура растет весь год, но больше всего это заметно зимой и летом.

Отметим, что аномальная зима оказала негативный эффект на посевы: аграрии предупредили, что урожай в этом году будет далеко не рекордный, и украинцам стоит готовиться к подорожанию хлеба:

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