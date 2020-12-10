Бунт в одесской колонии: подозреваемые снова порезали себя в суде

На заседании им продлевали меру пресечения

В суде Одессы двое подозреваемых в организации бунта в Южной исправительной колонии порезали себя острым предметом.

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Арина Лебедюк.

Сегодня суд рассматривал вопрос о продлении меры пресечения семерым обвиняемым. Шестеро из них получили еще 60 суток под стражей. Одному подозреваемому не продлили меру пресечения, потому что его адвокат заболел. Когда мужчине предложили другого защитника, тот отказался.

"Когда судья оглашал решение, двое обвиняемых начали наносить себе ранения по разным частям тела – руке, в области живота", - рассказала пресс-секретарь.

/ Фото: 048.ua

Работники суда вызвали "скорую". Медики уже оказали мужчинам необходимую помощь.

Из-за того, что такие "акции" проводят уже не впервые, в дальнейшем дело будет слушаться без обвиняемых в зале.

Отметим, что впервые подозреваемые порезали себя во время заседания в суде еще в конце октября. Они вскрыли вены заточками, которые им передали вместе с масками.

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