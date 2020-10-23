На судебном заседании в Одессе семеро заключенных вскрыли вены

В Малиновском суде Одессы на судебном заседании семеро заключенных вскрыли вены.
Как сообщает 048.ua, сегодня, 23 октября, в суде рассматривалось уголовное производство в отношении бунта в колонии в мае 2019-го года. Подсудимым должны были избрать меру пресечения.
Предположительно, они вскрыли вены заточками, которые им передали вместе с масками.
В суд приехали скорые и забрали всех семерых пострадавших в медучереждения.
Отметим, семерых заключенных судят по ст. 392 УК Украины (действия дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний). Им светит прибавление от 5 до 10 лет к уже существующим срокам.
Напомним, в мае 2019 заключенные Южной исправительной колонии №51, что на Люстдорфской дороге в Одессе, устроили бунт. Подавлять мятеж бросили десятки, если не сотни силовиков.
Во время бунта загорелось одно из зданий. Внутри колонии забаррикадировались более ста заключенных. К учреждению стянули дополнительные силы полиции и Нацгвардии, прибыло много пожарных машин, а также кареты скорой помощи и спецназовцы.
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