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На судебном заседании в Одессе семеро заключенных вскрыли вены

23 октября, 16:04

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Пострадавших забрали медики

В Малиновском суде Одессы на судебном заседании семеро заключенных вскрыли вены.

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Как сообщает 048.ua, сегодня, 23 октября, в суде рассматривалось уголовное производство в отношении бунта в колонии в мае 2019-го года. Подсудимым должны были избрать меру пресечения.

Предположительно, они вскрыли вены заточками, которые им передали вместе с масками.

В суд приехали скорые и забрали всех семерых пострадавших в медучереждения.

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Отметим, семерых заключенных судят по ст. 392 УК Украины (действия дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний). Им светит прибавление от 5 до 10 лет к уже существующим срокам.

Напомним, в мае 2019 заключенные Южной исправительной колонии №51, что на Люстдорфской дороге в Одессе, устроили бунт. Подавлять мятеж бросили десятки, если не сотни силовиков.

Во время бунта загорелось одно из зданий. Внутри колонии забаррикадировались более ста заключенных. К учреждению стянули дополнительные силы полиции и Нацгвардии, прибыло много пожарных машин, а также кареты скорой помощи и спецназовцы.

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Одесса суд заседание бунт протест заключенные
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