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Черное море стало зеленым: самые "грязные" районы показали со спутника

7 июля, 13:46

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Спутники несколько дней отслеживали цветение водорослей в море

Два спутника дистанционного зондирования Земли Sentinel-3А и Sentinel-3B проследили за массовым цветенем водорослей в северо-западной части Черного моря. Мониторинг провел Национальный центр управления и испытания космических средств.

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Индикатором загрязнения воды и количества биомассы фитопланктона стала особая форма хлорофилла, которая косвенно позволяет оценить интенсивность цветения водорослей в водоемах.

"Спутниковый мониторинг позволяет проводить приближенную оценку пространственного распределения хлорофилла и классификацию по уровню концентрации водорослей на больших площадях водоемов и дополнять данные наземного мониторинга", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что спутники отслеживали изменение количества биомассы в море с 28 июня по 1 июля.

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Ранее мы сообщали, что в Одессе "зацвела" вода на побережье Черного моря. К берегу прибилось много водорослей, которые под воздействием высокой температуры воздуха начали разлагаться. Экологи рассказали об опасности подобных явлений.

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видео Одесса Черное море цветение водоросли загрязнение спутники

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