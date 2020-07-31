День города в Одессе отметят на широкую ногу: на что потратят 4 миллиона

Несмотря на бушующую в Украине эпидемию коронавирусной инфекции день города в Одессе планируют отметить с размахом. На организацию празднования мэрия планирует потратить 4,1 миллиона гривен.

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Как сообщает "Думская", тендеры на закупку соответствующих услуг объявил муниципальный департамент культуры и туризма 29 июля. Победителей торгов определят 14 августа.

Так, организация проведения гала-концерта обойдется в 3 миллиона 600 тысяч гривен. Почти 200 тысяч гривен потратят на установку сцены, еще 140 тысяч гривен на звуковое оборудование и 160 тысяч гривен на видеооборудование.

Самый дорогостоящий лот – "услуги по организации и проведению гала-концерта к 226-й годовщине со дня основания Одессы по оригинальному сценарию".

Концерт пройдет на Потемкинской лестнице 2 сентября. Официальное открытие мероприятия намечено на 19:00.

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Отмечается, что для почетных гостей установят VIP-трибуну на 1000 мест, а остальные будут наблюдать за концертом с лестницы.

В техническом задании указывается, что зрителям покажут мини-фильм и 10 коротких роликов про Одессу и последние достижения в сфере городского хозяйства и инфраструктуры.

Развлекать одесситов будут коллективы Валентин Куба и группа "Мамины дети", Феликс Шиндер и группа "Деньги вперед", певица Jerry Heil, группа MOZGI и певец Макс Барских.

Ранее мы сообщали, что на 225-ю годовщину со дня основания Одессы город получил целый ряд "подарков" – новые имена на "Аллее звезд", ­аутентичную на 95% Воронцовскую колоннаду и польского пингвиненка, который должен приносить удачу.

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