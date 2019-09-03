День города в Одессе: появились фото "подарков" и празднования

В Одессе масштабно отметили 225-й День города / Фото: Официальный сайт города Одессы

На 225-ю годовщину со дня основания Одессы, который отмечается 2 сентября, город получил целый ряд "подарков" – новые имена на "Аллее звезд", ­аутентичную на 95% Воронцовскую колоннаду и польского пингвиненка, который должен приносить удачу.

Официальный старт празднованию 225-летия города традиционно дали на Думской площади перед мэрией. Там, с участием оркестра и будущих моряков прошла церемония поднятия городского флага, а мэр вручил награды выдающимся горожанам.

Изюминкой церемониала в этом году стало присутствие живых скульптур, в том числе Дюка де Ришелье. Они стояли между колоннами здания Старой Биржи и, как нам показалось, выглядели очень эффектно. А на Приморском бульваре в это время начался фестиваль декоративно-прикладного искусства.

ОТКРЫТИЕ КОЛОННАДЫ. ДВЕ ВМЕСТО ОДНОЙ

После двухлетней реставрации в городе торжественно открыли Воронцовскую колоннаду. На восстановленной по историческим чертежам площадке под бельведером в виде амфитеатра сыграл оркестр. В муниципалитете результатом гордятся: колоннаде вернули ее первоначальный вид.

"Согласно отчету технического надзора, аутентичность после проведения реставрационных работ составляет 96%", — заверили в мэрии.



Фото: пресс-служба мэрии Одессы

Отметим, что слева от памятника архитектуры установили его миниатюрную копию для слабовидящих людей.

МАРРАКЕШ. ПЛЮС ОДИН К ПОБРАТИМАМ

Памятник городам-побратимам на Думской площади вчера "подрос". Туда добавился указатель на город Марракеш в Марокко, с которым Южная Пальмира подписала соглашение о сотрудничестве. От нас до Марракеша — 3688 км. В открытии участвовал гость из Марракеша.



Фото: пресс-служба мэрии Одессы

ПЕРФОРМАНС. ИСТОРИЯ В ТАНЦАХ

После торжественного поднятия городского флага на площадь вышли "исторические персонажи". Актеры и танцоры представили историю города, которая, по официальным документам, началась с указа Екатерины II о строительстве в Хаджибее военной гавани.



Фото: пресс-служба мэрии Одессы

ПУШКИН. ПОМЫЛ ИЗВАЯНИЕ САМОМУ СЕБЕ

Необычную акцию провели сотрудники популярного одесского экскурсионного бюро. Облачившись в костюмы былых времен, они помыли местные памятники. Причем, к примеру, изваяние Пушкину мыл человек в образе самого поэта — в рубашке с рукавами-воланами и кудрявой шевелюрой.



Фото: Facebook

АЛЛЕЯ ЗВЕЗД. ШЕСТЬ НОВЫХ ИМЕН



Фото: пресс-служба мэрии Одессы

Аллея звезд на улице Ланжероновской пополнилась шестью новыми именами. Это художники Петр Нилус и Олег Соколов, поэт Борис Нечерда, кинорежиссер Александр Довженко, коллекционер Александр Блещунов и актер Михаил Водяной.

ПОДАРКИ. ПОЛЬСКИЙ ПИНГВИН И КИСА



Фото: пресс-служба мэрии Одессы

Первые подарки именинница начала получать еще накануне праздника. Польский городок Лодзь, город-побратим Одессы, преподнес скульптуру в виде главного героя популярного польского мультфильма — пингвиненка Пика Пока.

Вместе со скамейкой ее установили в парке Победы напротив большого моста в конце аллеи, ведущей от Дворца спорта. Поляки говорят: если потереть ладошкой клюв пингвиненка, удача будет сопутствовать во всем. Тем временем в Летнем театре Горсада появился Киса Воробьянинов, проходящий сквозь стену, — такой же, как в Харькове.

Напомним, что журналисты "Сегодня" в Одессе рассказали о планах мероприятий в честь 225-го дня рождения города – официально этой датой считается 2 сентября. Тематические мероприятия растянутся почти на неделю.

Развлекательную программу построили таким образом, что скучно не будет не только в центре: свои праздники проведут в Приморском, Киевском, Малиновском и Суворовском районах города, причем у жителей последнего есть шанс повеселиться дважды.

Ранее мы сообщали о планах организаторов на День города в Днепре – там готовятся провести лазерное шоу на берегу реки.

Также мы рассказывали о том, как в Харькове 23 августа отмечали День города, которому исполнилось 365 лет. Именинник отметил свой праздник шумно — с концертом и масштабными подарками, которые готовили не один год.

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