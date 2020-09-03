День города в разгар эпидемии COVID-19: Степанова возмутили массовые гуляния в Одессе

Министр здравоохранения Максим Степанов отреагировал на празднование Дня города в Одессе. По его словам, нарушение мер безопасности приведет к увеличению числа зараженных коронавирусом.

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"Вчера в сеть попали фотографии с дня празднования Дня города в Одессе. Ну, мне кажется, то, что мы увидели, за чертой здравого смысла", – заявил глава МОЗ во время брифинга 3 сентября.

Степанов не стал винить горожан, поскольку те вправе ожидать безопасной организации праздника. Однако он обратился к местным властям.

"Я понимаю, что вы все живете исключительно избирательными процессами. Но вы знаете, в каком состоянии сейчас находится эпидситуация в Одессе?", – заявил он.

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В связи с этой ситуацией, министр прогнозирует вспышку заболевания в Одессе и области.

"Не надо быть Вангой, чтобы четко осознавать, что через буквально несколько дней, недель, увидим еще больший рост числа больных COVID-19 в Одесской области и, непосредственно, в городе Одессе", – сказал Степанов.

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Кроме того, по его данным, в Одесской области заполненность коек в больницах, где лечат зараженных коронавирусом, составляет 66%.

Степанов пообещал поднять этот вопрос перед контролирующими органами, чтобы сделать выводы по проведению таких мероприятий, которые несут прямую угрозу жизни граждан.

Отметим, вчера, 2 сентября, в Одессе праздновали День города. В районах города состоялись различные мероприятия.

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Ранее мы сообщали, что глава Минздрава рассказал о вспышках коронавируса на украинских курортах. В частности, речь идет и об Одесской области.

Также напомним, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил одесситов с Днем города.

Видео: Telegram-канал/Zelenskiy Official

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