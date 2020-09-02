"Вирус никогда не отдыхает": Степанов рассказал о вспышках коронавируса на украинских курортах

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что для отдыхающих часто не существует вообще никаких правил, поэтому МОЗ фиксирует рост количества больных в курортных городах. В частности, речь идет и об Одесской области.

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"Я понимаю, что человек на курорте стремится расслабиться и отдохнуть, но давайте не будем забывать, что вирус никогда не отдыхает. Как только люди начали посещать места массовых скоплений, COVID-19 сразу отреагировал. Мы это увидели по конкретным цифрам уровня заболеваемости", – рассказал Степанов в интервью "Интерфакс".

Глава МОЗ призвал украинцев следовать рекомендациям даже в отпуске.

"Ведь значительное количество людей приезжает в Одессу на несколько дней, подхватывает болезнь и возвращается в свой регион. При этом новый случай COVID-19 фиксируется по адресу проживания, а не по факту возможного инфицирования на отдыхе", – добавил Степанов.

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Ранее мы сообщали, что в Одесской области из-за коронавируса закрыли детсад.

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Также напомним, заместитель мэра Одессы рассказал, как переболел COVID-19.

Тем временем в ночных клубах Одессы совсем "забыли" про карантин, смотрите видео:

Видео: Teza

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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