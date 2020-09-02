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"Вирус никогда не отдыхает": Степанов рассказал о вспышках коронавируса на украинских курортах

2 сентября, 14:12

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Глава МОЗ призвал украинцев следовать рекомендациям даже на отдыхе

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что для отдыхающих часто не существует вообще никаких правил, поэтому МОЗ фиксирует рост количества больных в курортных городах. В частности, речь идет и об Одесской области.

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"Я понимаю, что человек на курорте стремится расслабиться и отдохнуть, но давайте не будем забывать, что вирус никогда не отдыхает. Как только люди начали посещать места массовых скоплений, COVID-19 сразу отреагировал. Мы это увидели по конкретным цифрам уровня заболеваемости", – рассказал Степанов в интервью "Интерфакс".

Глава МОЗ призвал украинцев следовать рекомендациям даже в отпуске.

"Ведь значительное количество людей приезжает в Одессу на несколько дней, подхватывает болезнь и возвращается в свой регион. При этом новый случай COVID-19 фиксируется по адресу проживания, а не по факту возможного инфицирования на отдыхе", – добавил Степанов.

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Ранее мы сообщали, что в Одесской области из-за коронавируса закрыли детсад.

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Также напомним, заместитель мэра Одессы рассказал, как переболел COVID-19.

Тем временем в ночных клубах Одессы совсем "забыли" про карантин, смотрите видео:

Видео: Teza

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Одесса курорт инфекция заражение МОЗ коронавирус отдыхающие Максим Степанов COVID-19
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