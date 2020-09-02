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Зеленский поздравил одесситов с Днем города (видео)

2 сентября, 10:23

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

К президенту присоединился кандидат в мэры Одессы

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил одесситов с Днем города. Видеопоздравление глава государства опубликовал в своем Telegram-канале. На нем также присутствует актер и шоумен Олег Филимонов, который стал кандидатом в мэры Одессы от "Слуги народа".

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"В Одессе всегда тепло и красиво, это город умных и талантливых людей, куда всегда возвращаешься, как домой. С днем рождения, наша жемчужина у моря", – говорится в подписи к видео.

Видео: Telegram-канал/Zelenskiy Official

Ранее мы сообщали, что день города в Одессе планируют отметить с размахом. На организацию празднования мэрия планирует потратить 4,1 миллиона гривен.

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Также напомним, на 225-ю годовщину со дня основания Одессы город получил целый ряд "подарков" – новые имена на "Аллее звезд", ­аутентичную на 95% Воронцовскую колоннаду и польского пингвиненка, который должен приносить удачу.

Кроме того, президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская участвовали в торжествах по случаю 29-й годовщины независимости Украины. Во время празднования глава страны выступил с речью перед украинцами.

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видео Одесса день города поздравления Владимир Зеленский Филимонов
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