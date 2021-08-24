День Независимости в Одессе. Как прошел военный парад и Марш защитников – фото и видео

В Одессе 24 августа прошел морской парад и Марш защитников Украины, посвященные Дню независимости Украины. В марше приняли участие несколько сотен жителей Одессы.
Об этом сообщает "Думская".
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Марш защитников Украины
В марше участвовали военнослужащие, участники российско-украинской войны, активисты ветеранских и патриотических организаций. Они пронесли большой флаг Украины от Оперного театра к скверу Небесной Сотни у ОГА на проспекте Шевченко.
В первых рядах марша за большими плакатами "З Днем незалежності, Україно!" и "Україна або смерть" матери, родственники и друзья погибших защитников Украины несли их портреты.
Как прошел морской парад
Торжественное прохождение боевых кораблей прошло возле городского пляжа "Ланжерон". Среди участников – боевые корабли, катера военно-морских сил и морской охраны.
На суше стояли тысячи зрителей. Проход кораблей сопровождали оркестры частей и подразделений силового ведомства.
В небе в это время пролетела морская авиация и судна Воздушных сил ВСУ. Пилоты исполняли в небе фигуры пилотажа.
Также в параде принимали участие корабли и катера стран-партнеров, Государственной пограничной службы Украины и яхты Одесской областной федерации парусного спорта.
Как прошел парад в столице
В Киеве по случаю Дня Независимости Украины 24 августа прошел праздничный парад. Сегодня 52 украинских самолета и вертолета взлетели в небо над столицей, в том числе и крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрія".
Всего в мероприятии приняли участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.
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