Деревянный мыслитель и ангел с крестом: в Одессе появилось необычное арт-пространство

Одесситы превратили обычный дворик в центре города в настоящую галерею современного искусства. Живописцы, скульпторы, мастера резьбы по дереву и фотограф показывают свои работы под открытым небом. "Сегодня" побывала в необычном арт-пространстве, которое уже пришлось по душе иностранным гостям.

Двор в переулке Некрасова, 10, напоминает типичные одесские дворики, воспетые в фольклоре и книгах: большая площадь за двухэтажным домиком, огражденные палисадники, в тени деревьев играют дети. Гостей встречает увешанная картинами стена и белая статуя ангела с крестом на засохшем дереве, а в глубине двора находим авторов работы — скульпторов Таисию Капустаринскую и Яна Гайдута. Жарким летним днем оба что-то вырезают из гипса на старом диванчике в тени дерева.

"Так сложилось, что мы все арендуем здесь помещения для работы. Наверное, когда-то это здание пойдет под снос, но пока помещения сдаются. Так друг друга подтянули, и получились тут мастерские художников", — вспоминает Таисия.

Чуть дальше за специальным столом резчик по дереву натирает наждачной бумагой причудливую деталь, напротив него в задумчивой позе восседает статуя деревянного человека в полный рост — готовая скульптура из сотен обрезков неиспользованного материала.

Выставлять работы просто во дворе начали пять лет назад, когда в одну из мастерских заселился живописец Кирилл Бондаренко.

"Я предложил устроить выставку, все быстро достали, у кого что есть, и получился такой двор", — вспоминает художник.

Одна из основных целей творческих одесситов — познакомить горожан и туристов с работами. В каком-то смысле арт-двор продолжает традиции "квартирников" и подпольных выставок, которыми славилась Одесса при "советах".

"Сейчас время посвободней, говори, что хочешь, но выставиться молодым достаточно сложно, есть институции, которые не принимают художников. Галерей в Одессе достаточно мало, и во многих за выставку нужно платить немалые суммы", — говорит Бондаренко.

Несмотря на отсутствие рекламы, за пять лет благодаря сарафанному радио двор обрел немалую популярность среди иностранцев.

"Я насчитал около ста человек, которым кто-то о нас рассказал, и они специально искали именно наш двор. Радует, что идет молва о том, что в Одессе есть что-то особенное и люди возвращаются", — рассказал нам живописец.

Новичкам, желающим показать миру свои работы, мастера советуют также осваивать дворики, создавая уникальные пространства, украшающие Пальмиру.

ДВОР-СЦЕНА УШЕЛ НА РЕМОНТ

Тем временем двор-сцена на ул. Жуковского, 43, ненадолго прекратила свою работу. Здесь затеяли большой ремонт, ведь активисты получили грант от польского фонда на улучшение своего детища.

"В ближайшее время бросим все силы на благоустройство. Мы перекладываем и выравниваем покрытие двора, укрепляем стену в дальнем конце, чтобы она была и безопасной, и красивой. Будем разрисовывать гаражи, над которыми хотим создать новое пространство. В планах также сделать освещение. У нас куча работы!" — рассказал "Сегодня" один из авторов проекта Дмитрий Ковбасюк, уточнив, что в конце августа двор восстановит свою работу и здесь пройдет одно из мероприятий Фестиваля идей, посвященное социальным инновациям.

Напомним, на городской краудфаундинговой платформе жильцам удалось собрать более 21 000 грн, что позволило оборудовать сцену и начать приводить двор в порядок еще в прошлом году. Здесь выступали небольшие театральные труппы, проходили поэтические вечера, лекции об искусстве, фотовыставки и даже театрализованные экскурсии. Но даже во время ремонта жители арт-двора приглашают горожан и туристов в гости, чтобы поделиться опытом радикальных перемен, провести экскурсию по арт-пространству и оказать посильную помощь.

"Планируем устраивать субботники и воскресники, ждем желающих помочь", — говорят организаторы.

Напомним, одесситка превращает выброшенные на берег коряги в маяки, рыбацкие хижины и ловцы снов.

Также мы писали, бывший боец АТО создает уникальные шедевры из авторезины.

Напомним, в Одессе хотят создать масштабную общественную мастерскую. Инициатором создания такого пространства выступает проект "Город мастеров", в рамках которого несколько десятков мальчишек и девчонок под руководством опытных умельцев чинят велосипеды, собирают мототехнику и строят копию старинной фракийской ладьи.