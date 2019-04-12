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ДТП в Одессе: из автомобиля на повороте выпал 2-летний ребенок

Сегодня, 15:26

По словам очевидца, за рулем BMW находилась женщина

Фото: Михаил Никифоров, pushkinska.net
Фото: Михаил Никифоров, pushkinska.net.

Сегодня в Одессе произошло ДТП. Об этом очевидец происшествия Михаил Никифоров сообщил на своей странице в Facebook.

Авария произошла на перекрестке улиц Бреуса и Маршала Бабаджаняна. По словам свидетеля аварии, из автомобиля BMW на повороте выпал двухлетний ребенок, который сидел на переднем сидении. После этого BMW врезался в припаркованный Smart.

По словам очевидца, за рулем автомобиля находилась женщина. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области, в полицию никто из участников ДТП не обращался. В результате аварии никто не пострадал.

Как сообщалось, в США двухлетний ребенок выпал из машины вместе с автокреслом. Мать девочки вернулась только через 20 минут – к тому времени на месте уже была полиция.

Напомним, в Днепре из маршрутки на ходу выпал мужчина. Инцидент произошел, когда один из пассажиров нажал кнопку аварийного открытия двери.

Ранее мы писали, что за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Кроме того, напомним, что за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек.   

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Тег авария, ДТП, ребенок, выпал, врезался

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Источник:

pushkinska.net

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