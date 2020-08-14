Экстази в посылках с косметикой: в Одессе СБУ задержала организатора наркотрафика (фото)

В Одессе Служба безопасности Украины блокировала контрабанду психотропов из Евросоюза. Организатора наркотрафика задержали с партией экстази на 1,3 миллиона гривен по ценам на "черном рынке".
Как рассказали в пресс-службе СБУ, наркотики злоумышленник заказывал за границей через специализированный сайт. В Украину "товар" попадал через сервисы международной почтовой связи под видом косметической продукции. Клиентов одессит подыскивал в интернете.
Правоохранители задержали подозреваемого рядом с почтовым отделением после получения очередного отправления с 0,5 кг экстази.
"Во время обысков по месту жительства одессита и в его автомобиле обнаружено расфасованные психотропные вещества и оборудование для упаковки. Также правоохранители нашли у злоумышленника переписки с заказчиками о наркоторговле", – рассказали в СБУ.
Задержанному сообщили о подозрении по статье "контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров". Продолжаются следственные действия.
Ранее мы сообщали, что в бывшем ночном клубе в Киевской области накрыли масштабную нарколабораторию.
Тем временем в Ровно задержали учительницу, продававшую наркотики.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк