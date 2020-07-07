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"Фейк": мэр Южного опроверг информацию о затоплении открытого Зеленским стадиона

7 июля, 12:52

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Новацкий показал, как сейчас выглядит спортивная площадка

На днях в украинских СМИ появилась новость о том, что стадион в городе Южный Одесской области, в открытии которого участвовал президент Украины Владимир Зеленский, затопило после ливня. На фото, которые появились в сети, площадка практически превратилась в бассейн.

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Как рассказал на своей странице в Facebook мэр Южного Владимир Новацкий, эта новость является фейком. По его словам, опубликованные в сети фото стадиона "отфотошопили".

"Статья проиллюстрирована фотографиями нескольких недель давности во время сильного дождя с использованием программы "Фотошоп", где последствия дождя для стадиона сильно преувеличены. Замечу, что для того, чтобы проверить достоверность этой информации достаточно было просто посмотреть прогноз погоды", - говорится в сообщении.

Мэр показал, как на самом деле выглядел стадион после дождя.

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Также он опубликовал актуальные фото спортивной площадки.

Также мы рассказывали, что Владимир Зеленский после своего визита в Одесскую область заявил, что поражен увиденным и услышанным в здешних портах.

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