Гибель морпеха в Одесской области: ВМС начали расследование

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Командующий Военно-морских сил после гибели военнослужащего в Одесской области назначил служебное расследование этого происшествия. Об этом сообщили в пресс-центре командования ВМС Вооруженных сил Украины.

"В воскресенье, 25 августа, в одной из воинских частей морской пехоты произошел трагический случай гибели военнослужащего. По указанию командующего Военно-морских сил ВС Украины в воинской части проводится служебная проверка", – сказано в сообщении.

Также военные добавили, что по факту гибели бойца правоохранительные органы проводят следственные действия, чтобы выяснить обстоятельства трагедии.

Как мы сообщали ранее, полиция задержала военнослужащего, подозреваемого в убийстве сослуживца на КПП. По данным копов, трагедия произошла днем 25 августа в селе Дачное Беляевского района, где дислоцируется 35-я отдельная бригада морской пехоты. Было открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

Напомним, что накануне, 25 августа, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе во время обстрела, который устроили оккупанты, погиб 20-летний боец 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Виталий Собко.

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