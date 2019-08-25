Боевики на Донбассе открыли огонь по украинским военным: есть погибшие и раненые

Боевики дважды обстреляли украинские позиции в донецком направлении и дважды - в луганском

/ Фото: Минобороны РФ

За сегодня, 25 августа, боевики на Донбассе четыре раза нарушали режим прекращения огня – дважды на донецком и дважды на луганском направлениях. По данным штаба ООС, четыре украинских военных получили ранения, один из них умер по дороге в больницу. Министерство обороны Украины сообщило о двух раненых.

По информации источников, незаконные вооруженные формирования стреляли из станковых противотанковых и автоматических гранатометов вблизи Николаевки, из ручных гранатометов РПГ и стрелкового оружия – в районе Водяного и из пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Золотого-4. Но наиболее мощным оказался обстрел Пивденного. Там российские войска применили практически весь спектр имеющегося у них пехотного вооружения, включая снайперского.

Напомним, за минувшие сутки, 24 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники пять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Донбассе из-за ЧП с оружием погиб один военный и трое получили ранения средней и легкой тяжести. ЧП произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. Другие детали пока что не сообщаются.

Также, на минувшей неделе на Донбассе военный погиб в результате обстрелов, подробности смотрите в сюжете:

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