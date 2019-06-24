Гид по пляжам Одессы: где можно купаться

"Ар­­кадия" в эпицентре вечеринок, а "Чкаловский" сдал позиции

Пляжный сезон в Одессе в самом разгаре. Отдыхающие оккупировали побережье, а высокая температура за окном только подстегивает людей перебираться ближе к морю. Не испугали курортников и водоросли, которые начали активно размножаться на побережье из-за жары и снижения солености моря, провоцируя так называемое цветение воды. Впрочем, специалисты признали, что ничего экстраординарного в этом нет и экологической катастрофой эта ситуация не является. К тому же сейчас от водорослей не осталось и следа.



По последним результатам лабораторных исследований морской воды на городских пляжах, она полностью соответствует нормативным требованиям. Пробы в определенных контрольных точках регулярно берут сотрудники областного лабораторного центра Минздрава, а результаты исследований публикуют на официальном сайте города. Так что купаться можно смело (при условии соблюдения правил поведения на воде!), а вот на каком пляже, выбор за вами, ведь все зависит от личных предпочтений.

В этом году местные чиновники пообещали держать недобросовестных арендаторов пляжей в ежовых рукавицах и даже открыли горячую линию, куда можно пожаловаться на нарушения.

"Одесситы и гости города могут сообщать обо всех нарушениях, выявленных на пляжах по телефонам: 15-35, 705-55-55, 263-02-82, 705-51-71", — заверили в муниципалитете.

А безопасность отдыхающих обеспечивают патрули туристической полиции.



"Сегодня" подготовили обзор основных пляжей Южной Пальмиры и выяснили, какие услуги там готовы предоставить отдыхающим.

"Ланжерон". Всегда в центре внимания

Фото: В. Борисенко

Один из старейших пляжей города — "Ланжерон" — расположен ближе всего к центру города. Поэтому и недостатка в туристах он не испытывает никогда. Тут можно не только прокатиться на "банане" или "таблетке", но и арендовать каяк. Вся прибрежная зона буквально усеяна зонтами, шатрами, шезлонгами, ларьками и ресторанчиками, из-за чего бесплатные пляжи на этом фоне теряются. Зато за песком следят: он очень чистый.

"Аркадия". Клубы и комфортный спуск к воде

Фото: А. Калинина

Аркадия — очень популярное, особенно ночью и среди молодежи, место в летней Одессе. И для семейного отдыха, пожалуй, не самое лучшее. Небольшие бесплатные пляжи окружены клубами, и днем из-за изобилия отдыхающих сложно найти свободное местечко. Впрочем, этот пляж удобен для людей с инвалидностью: здесь есть спуск для колясок, по дороге к которому с ближайшей остановки общественного транспорта или парковки нет ни одной ступеньки.

"Дельфин". Дайвинг и пляж для животных

Фото: В. Борисенко

Пляж с самым "морским" названием — "Дельфин" — находится в спокойном месте, но развлечений там хватает. Тут есть возможность отдохнуть в прибрежных кафе и барах, покататься на водных аттракционах или воспользоваться условиями дайвинг-клуба. При этом людей тут в разы меньше, чем на том же "Ланжероне". Для маломобильных групп населения есть спуск к воде, а для владельцев собак — отдельный уголок, где можно искупаться с питомцем.

"Курортный". Активный отдых с мячом

Фото: А. Калинина

Просторный пляж для активного отдыха. Именно это описание больше всего подходит для пляжа "Курортный" на 13-й станции Большого Фонтана. Здесь нет засилья шезлонгов, зато есть волейбольная сетка и футбольные ворота, которыми отдыхающие пользуются с удовольствием. Во время нашего визита сразу несколько компаний играли в волейбол. Рядом с пляжем на набережной есть новенькая детская площадка, а напротив — небольшое кафе.

"Чайка". Подъезд для авто и инфраструктура

Фото: А. Калинина

"Чайка" — один из самых популярных пляжей Большого Фонтана. А все потому, что здесь есть удобный подъезд для автомобилей и небольшая бесплатная парковка неподалеку. Народу хоть отбавляй, и платные шезлонги места занимают много, зато прямо на пляже есть необходимая инфраструктура, а на радость детям — надувные горки, батуты, водные аттракционы и большая детская площадка. В стороне от пляжа есть и площадка для спортсменов.

"Отрада". На берег Черного моря через старинную арку и по канатной дороге

Фото: В. Борисенко

К пляжу "Отрада", который соседствует с "Ланжероном" удобно добираться от ж/д вокзала. Подход к пляжу на Французском бульваре обрамляет старинная Мавританская арка, а спуститься к нему можно на канатной дороге, из кабинок которой открывается красивый вид на море. Тут есть как бесплатные зоны, так и зоны платных услуг.

"Золотой берег". Отдых с ароматом роз

Фото: А. Калинина

Визитка пляжа на 16-й станции Большого Фонтана, известного как "Золотой берег", — ухоженная набережная. Она примечательна скульптурами львов, фонтаном, стилизованными под старину фонарями и клумбами с благоухающими розами и геранью.

Черноморка. Снискала любовь аборигенов

Фото: А. Калинина

Пляж в поселке Черноморка, примыкающем к Одессе, очень любят жители Киевского района города. Пляж расположен за пределами Одесского залива, и вода здесь обычно чище. Пляж песчаный, а вот заходить в море придется по гальке.

"Лузановка". Самый "молодой" и большой пляж города

Фото: М. Дмитренко

Гидропарк "Лузановка" — один из самых курортных микрорайонов Одессы. На его территории соседствуют множество гостиничных комплексов и развлекательных заведений, за что его, пожалуй, даже можно прозвать "Аркадией" в спальном районе. "Лузановка" одновременно является и самым молодым, и самым большим пляжем Южной Пальмиры протяженностью 1,4 км. Вдоль береговой линии тянется парк. В море здесь нет ни пирсов, ни волнорезов. Кроме того, тут удобно отдыхать с детьми: для них есть водные горки, качели и карусели.

Пляжи Большого Фонтана. Простор для отдыха и скульптуры

Фото: А. Калинина

Сегодня почти все пляжи Большого Фонтана объединяет аккуратная набережная с лавочками, детскими уголками и смотровыми площадками. Большинство пляжей — просторны и бесплатны. Правда, не везде есть возможность сполоснуться в душе от морской воды, а туалеты расположены вдоль самой набережной. Зато раздевалки и спасательные посты есть везде. На пляжах можно сделать яркие селфи со скульптурами улиток, "Солнечным сердцем" и мужчиной-мечтателем в шляпе, который прилег отдохнуть на парапете.

"Чкаловский". Захватывающий пейзаж и пляж "для своих"

Фото: В. Борисенко

Пляж напротив санатория им. Чкалова, получивший из-за этого название "Чкаловский", как нам показалось, сдал в этом году свои позиции. Если вода тут по-прежнему чистая, а пейзаж с огромными глыбами песчаника в море просто захватывает дух, разруха на берегу может отпугнуть нового человека. Старые разрушенные здания рядом с песком — зрелище удручающее, зато у моря всегда есть место, а за камнями можно позагорать нагишом без осуждающих взглядов и упреков со стороны: этот небольшой участок называют пляжем нудистов.

"Куяльник". За здоровьем — на наше Мертвое море

Фото: М. Дмитренко

Курорт "Куяльник" — наше Мертвое море и один из старейших грязевых курортов Украины. Причем грязи Куяльницкого лимана по своим лечебным свойствам признали эталонными. Они обладают противовоспалительными и болеутоляющими свойствами, улучшают кровообращение и обмен веществ, нормализуют работу нервной системы. На берегу работает санаторий им. Пирогова, где есть все необходимое для полноценного отдыха и лечения. Поблизости есть и так называемый дикий пляж, где оздоравливаются местные жители.

Тем временем журналисты "Сегодня" прошлись по коммунальным пляжам Киева, чтобы проверить, что изменилось с прошлого сезона и выяснить, есть ли все необходимое для полноценного и безопасного отдыха на воде.

Между тем, как рассказывали ранее "Сегодня", в Одесской области неизвестные залили один из пляжей бетоном.

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