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Главный полицейский Одессы стал интернет-звездой, пытаясь говорить по-украински

Сегодня, 16:24

Наибольшие сложности у начальника полиции вызвали слова "одиннадцятирічна" и "мисливці"

Главный полицейский Одессы стал интернет-звездой, пытаясь говорить по-украински Одесса Наибольшие сложности у начальника полиции вызвали слова  «одиннадцятирічна» и «мисливці»

Начальник Главного управления Нацполиции Одесской полиции Дмитрий Головин стал интернет-звездой, несколько раз безуспешно пытаясь зачитать на камеру сообщение о пропаже одиннадцатилетней девочки на украинском языке. Видео разместил на своей страничке в Facebook местный активист Сергей Стерненко.

Отметим, на видео Головин сильно запинается, путается в произношении слов с "и" и "ы", и даже употребляет ненормативную лексику. Наибольшие сложности у начальника полиции вызвали слова  "одиннадцятирічна" и "мисливці". 

В комментариях пользователи пишут, что, вероятно, "в Головина вселился Азарови вспоминали предвыборную речь Добкина. 

Несколько пользователей добавили видео в комментариях к постам на личной странице Головина, ожидая его реакции. Но полицейский пока ничего не прокомментировал.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада собирается сделать украинский язык обязательным для высокопоставленных чиновников, а также для предпринимателей.

Напомним, генерал полиции третьего ранга Дмитрий Головин возглавил полицию Одесской области в 2016 году

"Дмитрий Головин – опытный специалист, имеющий опыт оперативной работы в регионах нашей страны, последняя должность, которую он возглавлял, это Департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины. Я считаю, что он обладает обстановкой, сложившейся в Одесской области, и способен в короткий срок организовать работу всех служб", – отметил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

В Нацполиции отмечают, что Головин служит в органах внутренних дел с ноября 1996 года. Он возглавлял уголовный блок полиции Киевской области и был и.о. главы полиции этого региона. Также занимал разные должности в полиции Одесской области. В июне 2016 года стал руководителем департамента уголовного розыска Нацполиции.

В мае 2015 года, когда Головин занимал должность замначальника милиции Одесской области, вооруженный мужчина захватил в заложники двух сотрудниц аптеки и потребовал вылечить его больную мать, вызвать для интервью журналистов центральных телеканалов, изменить конституционный строй в Украине и присоединить Одесскую область к России. Тогда Головин обменял себя на заложниц, а потом совместно со спецназовцами, изображавшими журналистов, задержал мужчину.

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Тег украинский язык, Головин, начальник, полицейский

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