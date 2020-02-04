Химавария в порту под Одессой: рассыпалась тонна опасного вещества

Химики говорят, что работники порта и жители ближайших домов в опасности

Авария в Черноморском порту Одесской области. Там рассыпалось около тонны серы. На специализированном комплексе по переработке химических грузов треснул контейнер – не выдержал нагрузки. По предварительной информации, пострадавших нет. Задело только поезд, который был неподалеку. В акваторию сера не попала. Вещество высыпалось на бетонное покрытие, поэтому угрозы экологической катастрофы нет.

Но у работников порта и жителей жилых домов, расположенных рядом, могут возникнуть аллергические реакции, говорят химики. Ведь пыль серы может распространиться в воздухе. Руководство порта ситуацию пока не комментирует. Последствия еще ликвидируют.

Владислав Балинский, эколог и химик:

"Когда подует ветер, эта пыль может подняться в воздух и действительно может вызывать определенные проблемы у людей, восприимчивых аллергиков, людей с бронхиальной астмой. Но это в случае опять же, если она не будет изолированно".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о другом крушении в Черном море. Тогда недалеко от берегов Украины утонули 14 тысяч овец. Членов экипажа, 22 граждан Сирии, удалось спасти.

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