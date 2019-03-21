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Инцидент с голым одесситом: в сети появилось видео

Сегодня, 18:53

В сети появилось видео инцидента с голым одесситом

Иллюстрация. Фото: Вместе
Иллюстрация. Фото: Вместе.
Инцидент с голым одесситом: в сети появилось видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/aca/37e/5c5aca37edb20.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/aca/37e/5c5aca37edb20.jpg Одесса В сети появилось видео инцидента с голым одесситом

В сети появилось видео инцидента с голым мужчиной, который бегал по улицам Одессы и бросался на прохожих. Ролик был опубликован в одной из социальных сетей и позже появился в YouTube.

Отметим, что в пресс-службе патрульной полиции города заявили о том, что информация о происшествии поступила 20 марта, около 23:17.

"Прибыв на место, патрульные увидели голого мужчину в неадекватном состоянии. Сразу же была вызвана специализированная медицинская бригада", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Копы отметили, что мужчина кидался на людей, и потому им пришлось применять спецсредства – дебошира заковали в наручники, а вскоре прибыли медики и увезли его в медучреждение.

Напомним, ранее подобный случай произошел и в Киеве – там голая женщина лежала на проезжей части. Обнаженная "русалка" появилась на середине проезжей части улицы Телиги.

Также похожий случай был и в Одессе, когда голый мужчина разгуливал по улицам, но никто из прохожих так и не вызвал полицию. Горожане тогда рассказали, что мужчина средних лет гулял по улице абсолютно голым, на нем не было даже нижнего белья. 

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Тег Одесса, голый, одессит

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