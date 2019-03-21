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По центру Одессы разгуливал голый мужчина, бросавшийся на людей

Сегодня, 14:10

Буйного мужчину заковали в наручники и увезли в больницу

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня
По центру Одессы разгуливал голый мужчина, бросавшийся на людей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bc1/bdb/5c8bc1bdb4e92.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bc1/bdb/5c8bc1bdb4e92.jpg Одесса Буйного мужчину заковали в наручники и увезли в больницу

В Одессе задержали голого мужчину, который разгуливал по улице Успенской и бросался на людей. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции города, информация о происшествии поступила 20 марта, около 23:17.

"Прибыв на место, патрульные увидели голого мужчину в неадекватном состоянии. Сразу же была вызвана специализированная медицинская бригада", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Копы отметили, что мужчина кидался на людей, и потому им пришлось применять спецсредства – дебошира заковали в наручники, а вскоре прибыли медики и увезли его в медучреждение.

"По словам очевидцев, молодой человек начал свой "забег" с площади Льва Толстого", – уточнили в полиции.

Напомним, ранее подобный случай произошел и в Киеве – там голая женщина лежала на проезжей части. Обнаженная "русалка" появилась на середине проезжей части улицы Телиги.

Также похожий случай был и в Одессе, когда голый мужчина разгуливал по улицам, но никто из прохожих так и не вызвал полицию. Горожане тогда рассказали, что мужчина средних лет гулял по улице абсолютно голым, на нем не было даже нижнего белья. 

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Тег Одесса, мужчина, голый

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АВТОР:

Виктор Борисенко

Источник:

Сегодня

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