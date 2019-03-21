По центру Одессы разгуливал голый мужчина, бросавшийся на людей
Буйного мужчину заковали в наручники и увезли в больницу
В Одессе задержали голого мужчину, который разгуливал по улице Успенской и бросался на людей. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции города, информация о происшествии поступила 20 марта, около 23:17.
"Прибыв на место, патрульные увидели голого мужчину в неадекватном состоянии. Сразу же была вызвана специализированная медицинская бригада", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Копы отметили, что мужчина кидался на людей, и потому им пришлось применять спецсредства – дебошира заковали в наручники, а вскоре прибыли медики и увезли его в медучреждение.
"По словам очевидцев, молодой человек начал свой "забег" с площади Льва Толстого", – уточнили в полиции.
Напомним, ранее подобный случай произошел и в Киеве – там голая женщина лежала на проезжей части. Обнаженная "русалка" появилась на середине проезжей части улицы Телиги.
Также похожий случай был и в Одессе, когда голый мужчина разгуливал по улицам, но никто из прохожих так и не вызвал полицию. Горожане тогда рассказали, что мужчина средних лет гулял по улице абсолютно голым, на нем не было даже нижнего белья.
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