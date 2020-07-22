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Спасательная операция: в Одессу доставили пострадавшего моряка с американского эсминца

22 июля, 17:20

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Его увезли в 411-й госпиталь

В Одессу доставили пострадавшего военного моряка с американского ракетного эсминца "Портер". Его отвезли в Военно-медицинский клинический центр Южного региона (411-й госпиталь).

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Как сообщает "Думская", успешную спасательную операцию провели сегодня, 22 июля, испанские военные летчики. Сообщается, что примерно в 11:30 они подняли свой вертолет "Си хоук" SH-60 с испанского фрегата F101 "Альваро де Базан" и приземлились на американском эсминце DDG78 "Портер", откуда забрали пострадавшего.

На аэродроме "Школьный" испанский вертолет встречали кареты скорой помощи. Шасси вертушки коснулись нашей взлетки в 12:14, после чего пострадавший был срочно доставлен в госпиталь. Что случилось с американцем, пока неизвестно.

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Ранее мы сообщали, что Украина и Грузия обвинили Россию в препятствовании спасательным операциям на море. Совместный документ Киева и Тбилиси был поддержан ЕС и США.

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Также напомним, в районе Африки загорелся украинский траулер. Поскольку в составе флота Мавритании отсутствуют пожарные и спасательные суда, было решено организовать спасательную операцию с помощью других судов, ведущих промысел у берегов Западной Африки.

А освобожденные из российского плена моряки получили сертификаты на жилье в Одессе – смотрите видео.

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Одесса вертолет моряк госпиталь пострадавшие эсминец спасательная операция

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