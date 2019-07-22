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Украинский траулер все еще горит у берегов Мавритании, моторист погиб – СМИ

22 июля, 04:24

Судно выгорело практически полностью

Фото: Думская

В результате пожара на украинском океанском траулере "Иван Голубец", который начался 20 июля у берегов Мавритании, погиб моторист. Об этом сообщает "Думская".

Поскольку в составе флота Мавритании отсутствуют пожарные и спасательные суда, было решено организовать спасательную операцию с помощью других суден, ведущих промысел у берегов Западной Африки. Людей эвакуировал траулер "Маршал Крылов". Судно "Капитан Сухондяевский" взяло "Иван Голубец" на буксир.

Тем не менее, в процессе буксировки пламя перешло с машинного отделения и палубы на жилые помещения и надстройку.

Судно выгорело практически полностью.

На нем находится дизельное топливо и рыбная продукция. Владелец заявил, что все убытки будут покрыты за счет экипажа.

Как недавно сообщали новости "Сегодня", на борту иностранного танкера обнаружили мертвым украинского моряка. Тело украинца нашли на борту танкера Gas Aegean, который шел под либерийским флагом в Индийском океане.

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Тег Мавритания, Африка, гибель, моряк, украинец, судно, траулер

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