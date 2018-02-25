Избиение копов в Одессе: нападавшими оказались футбольные болельщики

Сегодня, 16:41

Полиция начала уголовное производство по факту инцидента на вокзале

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Полиция начала уголовное производство по ч.2 ст. 345 (насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины по факту нападения группы людей на патрульных на территории железнодорожного вокзала в Одессе вечером в субботу, 24 февраля.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко, речь идет о конфликте с фанатами ФК "Карпаты".

Инцидент произошел около 22:00 после того, как внимание патрульных привлекла компания молодых людей, которые нарушали общественный порядок.

"На требования инспекторов прекратить незаконные действия нарушители не реагировали, вели себя агрессивно и пытались провоцировать конфликт. Вскоре мужчины начали угрожать правоохранителям и, пользуясь численным преимуществом, устроили драку с полицейскими. В схватке с правонарушителями двое патрульных получили телесные повреждения", – рассказала Марченко.

По ее словам, на место происшествия немедленно прибыли дополнительные патрульные экипажи, которые усмирили дебоширов, задержали их и доставили в отделение полиции для правовой квалификации их действий.

Двое полицейских в связи с полученными травмами обратились в медицинское учреждение, где находятся под наблюдением врачей.

Напомним, в Одессе пьяные курильщики избили полицейских.

При этом в первой половине дня фанаты "Карпат" устроили дебош в поезде Львов – Одесса.
избиение, драка, полиция, В Одессе

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Источник:

Интерфакс

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