В Одессе пьяные курильщики избили полицейских

В Одессе начато расследование по факту противоправных действий в отношении правоохранителей. Об этом сообщает областная полиция.

"Осуществляя мероприятия по охране общественного порядка и безопасности на территории вокзала, работники полиции заметили группу мужчин, которые в общественном месте курили табачные изделия. На законные требования прекратить противоправные действия молодые люди, которые, по предварительной информации, находились в состоянии алкогольного опьянения, отреагировали агрессивно и устроили драку с полицейскими. Пользуясь численным преимуществом, правонарушители нанесли двум патрульным телесные повреждения", – рассказали в полиции.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее в Одессе неизвестный напал на депутата облсовета.

Напомним, вечером, 4 октября, в центре Одессы неизвестные стреляли в заместителя председателя Одесского облсовета и известного бизнесмена Олега Радковского. Раненого депутата госпитализировали.

Также стали известны подробности, как произошло нападение, и какие ранения он получил.



