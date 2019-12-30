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Избили и унесли 30 тысяч долларов: полиция расследует разбой под Одессой

30 декабря, 13:30

Злоумышленники пытками заставили хозяина отдать деньги

/ Фото: Нацполиция

В пригороде Одессы неизвестные совершили разбойное нападение на дом предпринимателя.

Как сообщили в Национальной полиции в Одесской области, преступление произошло в селе Прилиманское Овидиопольского района.

Отмечается, что несколько злоумышленников в масках проникли в частный жилой дом 69-летнего мужчины. Они избили потерпевшего, связали и, применив пытки, принудили сказать, где находятся деньги.

По данным представителя главка полиции, преступники завладели более 30 тысячами долларов и ружьем потерпевшего. После этого они скрылись с места преступления.

Предпринимателя с травмами госпитализировали. По факту разбоя одесские правоохранители открыли уголовное производство.

Напомним, ранее в селе Погребы Киевской области произошло разбойное нападение на дом пенсионеров . Неизвестные в масках и черной одежде проникли в помещение и завладели крупной суммой денег и драгоценностями.

Также мы писали, что в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников , которые избили 78-летнего хозяина и вымогали деньги. Позже он оказался в больнице с черепно-мозговой травмой. Добычей злоумышленников стали 200 долларов и пять тысяч гривен.


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разбой избиение одесская область

Источник: УНИАН

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