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К реставрации одесского Караваджо допустили итальянцев

12 июля, 12:22

Украинский реставрационный центр позволил сотрудничество с западными экспертами

Национальный научно-исследовательский реставрационный центр Украины (ННИРЦУ) официально допустил к реставрации картины Караваджо "Поцелуй Иуды" ведущих итальянских экспертов, имеющих опыт в восстановлении работ этого художника в Риме.

Об этом написал в Facebook депутат Одесского облсовета и председатель попечительского совета Одесского музея западного и восточного искусства (ОМЗВИ) Юрий Маслов.

Картина была похищена из Одесского музея западного и восточного искусства в 2008 году. Позднее она была найдена в Берлине. Там же правоохранители задержали пятерых подозреваемых. В 2010 году картина вернулась в Украину в плохом состоянии. С того момента полотно находилось в Национальном научно-исследовательском реставрационном центре Украины в статусе "вещественного доказательства", что не позволяло ее реставрировать.

В прошлом году Подольский райсуд Киева разрешил реставрировать многократно поврежденное полотно. Однако ННИРЦУ не соглашался допускать к работе итальянцев.

По словам Ю.Маслова, теперь удалось не просто привезти профессора Джулию Сильвиа Гиу в Киев, но и обеспечить сотрудничество с командой украинских реставраторов, во главе со Светланой Стрельниковой: Кроме того, получено приглашение выставить одесского Караваджо в Риме и внести его в основной итальянский каталог, что, по мнению депутата, отметает спекуляции на тему авторства полотна.

Примечательно, что наиболее серьезные повреждения картина получила не при похищении, а при возврате ее в Украину.

"Отдельный вопрос к тем украинским полицейским, которые перевозили. Эти "профессионалы" умудрились сложить холст в несколько раз, запихнуть его в целлофановый кулек и придавить чемоданом", – отметил Маслов.

Ранее мы сообщали о наиболее громких случаях похищения картин в Украине.

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Тег Одесса, Караваджо, картина, музей, похищение, реставрация

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