Вандалы на несколько дней лишили Одессу самого большого фонтана

Неизвестные вылили в фонтан неизвестные вещество

Вандалы на несколько дней лишили Одессу самого большого фонтана. Фото: пресс-служба Одесского горсовета.

Вандалы залили самый большой одесский фонтан неизвестной жидкостью. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

Инцидент произошел 3 июля с фонтаном, который расположен на Крымском бульваре. В результате чаща начали возникать крупные шапки пены. Из-за этой выходки фонтан не сможет работать несколько дней.

"Работникам коммунального предприятия "Сервисный центр", которые обслуживают данный фонтан, придется слить более 200 кубометров воды, затем вымыть фонтан и заполнить его заново чистой водой", – говорится в сообщении.

Также чиновники добавили, что фонтаны нередко прекращают свою работу из-за вандалов для проведения небольшого ремонта.







Кроме того, в последнее время в городе участились случаи вандализма в отношении зеленых насаждений, лифтов и памятников. Одесская мэрия призвала бережно относиться к имуществу территориальной общины и соблюдать правила безопасности – в частности, избегать контакта с водой из чаш фонтанов, поскольку она обрабатывается специальными реагентами для предотвращения цветения.

Напомним, ранее на площади перед Киевским Дворцом детей и юношества впервые за последние 40 лет заработал отреставрированный комплекс фонтанов. Он является памятником архитектуры и модернизма, включает в себя бассейны и фонтаны в монументальной мозаике, сообщили в КГГА.

Новости "Сегодня" также писали, что в конце апреля забили фонтаны на Майдане Независимости – "Большой" и комплекс "Малые" фонтаны: "Водяной шар", "Каскадный" и "Основатели Киева", а также фонтан "Крещатик" у дома №25. Фонтанный комплекс в акватории Русановского канала, состоящий из 12 фонтанов, свою работу начал уже с 1 мая.

Тем временем, в Харькове приводят в порядок фонтан в парке Шевченко.

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