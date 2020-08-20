Кислорода нет, а медики увольняются: одесский врач рассказал о ситуации в больницах

В Одесской области, где многие больницы переполнены пациентами с коронавирусом, медицинские учреждения страдают от нехватки персонала и оборудования.

Реклама

Об этом рассказал Иван Черненко, врач Раздельнянской центральной районной больницы, сообщает "Угол обзора".

"Одесские больницы первой волны заполнены на 80-90%, отправить пациента с COVID в специализированные стационары все сложнее. В ближайшее время в Одесской области планируется открыть на базе районных больниц еще пять COVID-больниц. В список попала и Раздельнянская ЦРБ, в которой я имею честь работать. О том, что ЦРБ может перепрофилироваться под коронавирусных пациентов, знали еще весной, когда составлялись списки больниц первой и второй волны. Вот только за полгода обеспечение больницы осталось практически на том же уровне", - подчеркнул медик.

Он заявил, что большая часть поступившего оборудования было закуплено волонтерами. Кроме того, в распоряжении врачей есть два аппарата искусственной вентиляции легких эксперт-класса, один из них был куплен за средства районного бюджета, второй – областного.

"Кислородная разводка есть, но в "недоделанном виде". Кислород есть: в реанимации (6 точек), операционных (3 точки), приемном отделении (2 точки) и роддоме еще парочка точек доступа. Итого, посадить на 100% кислород сможем около 10-12 пациентов. … И это при условии, что вся больница будет работать только на COVID", - подчеркнул он.

Реклама

Черненко признался, что ему неизвестно, где будут лечить остальные заболевания.

"А что там с ИВЛ? Два эксперт класса и два среднего класса. И все. Остальными ИВЛ, которые есть в наличии, проводить вентиляцию тяжелых пациентов нельзя – это будет сродни убить. Вот только на балансе больницы что-то около 10 ИВЛ, некоторые старше меня (РО-6, например, года 80-го)", - добавил врач.

Еще одной серьезной проблемой медик назвал увольнения персонала.

"А что там с персоналом? Тут-то и проблема. Персонала-то нет. Люди увольняются. Из инфекционного отделения уволились медицинские сестры, пришлось закрыть терапию, чтобы персонал из терапевтического отделения перебросить в инфекцию. Сколько людей еще уволятся? Очень много. Кто будет лечить? Не знаю, как только станем ковидной больницей, уверен, уйдут еще люди. За такие "большие" зарплаты рисковать жизнью никто не хочет", – подчеркнул Черненко.

В то же время, в распоряжении больницы есть немало лекарств, однако они "покупались с расчетом на совершенно другие потребности". По его словам, моральное состояние многих врачей – "безнадега и желание уволиться".

Реклама

Кроме того, в качестве примера он рассказал историю одного из своих дежурств.

"Вечер. Как полагается, массовое поступление, такое бывает редко, но бывает. Одновременно тяжелое желудочно-кишечное кровотечение и инсульт. Тут же звонок в инфекционного отделение, мол, пациенту с полисегментарной пневмонией и подозрением на COVID-19 плохо, сатурация 50%. – Да он умирает, а не плохо с такой сатурацией, – подумал я и побежал в инфекционку. Перед этим быстро сказал, что делать медсестре с кровотечением и инсультом. И так, бегом, через двор метров двести, в одной руке транспортный ИВЛ аппарат, во второй – чемодан со всяким барахлом", - объяснил он.

По словам врача, к тому моменту, когда он добежал до палаты, был уже весь мокрый, а на момент осмотра пациент уже находился в состоянии клинической смерти.

"А рядом тарахтит пятилитровый литровый старенький концентратор (прибор для повышения уровня кислорода – Ред.). Пореанимировали, констатировали смерть, разошлись. Пациенту 79 лет. Да, вроде и жизнь прожил. Вот только не должны пациенты задыхаться на 5-литровых концентраторах, которые для таких целей не предназначены. Спас бы пациента 100% кислород, хотя бы неинвазивная вентиляция? Возможно, да, а возможно и нет. Но шансов было бы больше", - резюмировал медик.

Также он добавил, что пациента госпитализировали в инфекционное отделение, потому что в реанимации лежали пациенты с другими заболеваниями и разграничить их в пространстве нет возможности.

Реклама

Напомним, врач рассказал об эпидемии COVID-19 в Одесской области – люди нередко заражаются на работе.

Тем временем в ночных клубах "забыли" о карантине – смотрите видео:

Видео: Teza

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама