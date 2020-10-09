Выборы в Одессе: кого ведут в горсовет "Слуга народа" и другие партии

Своих кандидатов в депутаты Одессы представили 14 партий

Местные выборы в Украине 25 октября 2020 года впервые пройдут по новой пропорциональной системе с открытыми списками. Сайт "Сегодня" предлагает ознакомиться с первыми десятками политических сил в Одессе, где за голоса горожан будут бороться кандидаты в депутаты из 14 партий.

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"Батькивщина"

Орешина Людмила – 1979 года рождения, генеральный директор телерадиокомпании "Новая Одесса". Янченко Сергей. Селянин Георгий. Стефанова Ирина. Стефанов Вячеслав. Новак Виктор. Губанов Михаил. Кравцуненко Екатерина. Маковская Татьяна.

"Блок Дмитрия Голубова"

Голубов Дмитрий – 1983 года рождения, и. о. ректора Международного университета. Григорьев Денис. Палпатин Дмитрий. Григорян Кристина. Григоренко Татьяна. Григоренко Александр. Голдаков Сергей. Сегеневич Дмитрий. Лиса Светлана. Рублевская Ольга.

"Голос"

Делиева Наталья – 1967 года рождения, возглавляет "Ассоциацию женщин Украины" и "Первый благотворительный театральный фонд". Бычков Игорь. Роговская Яна. Захаров Александр. Варавва Илона. Петров Андрей. Полевая Татьяна. Литвак Александр. Звездун Инна. Ольховский Дмитрий.

"Доверяй делам"

Труханов Геннадий – 1965 года рождения, действующий мэр Одессы с 2014 года. Брындак Олег. Варавва Людмила. Иваницкий Александр. Осауленко Светлана. Куценко Ирина. Шумахер Юрий. Етнарович Олег. Макогонюк Ольга. Проценко Игорь.

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"Европейская солидарность"

Обухов Петр – 1984 года рождения, директор "Такси Бонд". Ройтбурд Александр. Мандрыченко Жанна. Потапський Алексей. Большедворова Анастасия. Звягин Олег. Стась Эдуард. Наумчак Виктор. Бойко Марина. Гармашова Кира.

"За майбутнє"

Калинчук Сергей – 1973 года рождения, преподаватель хирургических дисциплин . Позднякова Анна. Рогачко Лилия. Лазарева Татьяна. Ниякий Иван. Гончарук Оксана. Голубенко Максим. Маковецкий Андрей. Беженар Вячеслав. Дашковская Алиса.

"Национальный корпус"

Варламов Сергей – 1994 года рождения, член политической партии "Национальный корпус", получил высшее юридическое образование, судимость отсутствует. Братчук Сергей. Титаренко Яна. Шубладзе Давид. Савицкая Виктория. Ганул Демьян. Петров Владимир. Никитенко Владимир. Корпусова Виктория. Янголенко Рината.

"Оппозиционная платформа – За жизнь"

Скорик Николай – 1972 года рождения, депутат Верховной Рады IX созыва. Гиганов Богдан. Саутьонков Виталий. Вододюк Елена. Яценко Дина. Ергиева Ольга. Хачатрян Аршалуйс. Афанасьев Сергей. Левочкина Елена. Середа Анна.

"Партия Шария"

Негаткин Алексей – 1098 года рождения, предприниматель, судимость отсутствует. Зефнер Елена. Фрейман Илья. Семчук Иван. Шабанова Анна. Иванов Владимир. Дядюченко Дмитрий. Трофимов Сергей. Надашкевич Ирина. Атоом Кристина.

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"Победа Пальчевского"

Болдин Максим – 1975 года рождения, генеральный директор юрфирмы "Интраст" . Чернюх Игорь Дубинина Владлена. Маслов Юрий. Токаева Юлия. Бабич Максим. Никонова Анастасия. Костин Олег. Литвиненко Анжелика. Ворохобин Игорь.

"Свобода"

Кириленко Павел – 1976 года рождения, начальник отдела аналитики и исследования товарных рынков ООО "Ватек 96". Василец Константин. Герасименко Сергей. Артеменко Ирина. Погребная Владислава. Шаров Вадим. Станков Александр. Гречаный Константин. Гончарова Ирина. Кузьмина Вера.

"Сила и честь"

Савченко Владимир – 1989 года рождения, Руководитель ОО "Волонтерское движение "Общая Цель". Продаевич Андрей. Крикливый Николай. Тодорич Ирина. Олейник-Гергележиу Анна. Олейник Виктор. Сирота Олег Каспарьян Артем. Зарецкая Дарья. Оборотова Александра.

"Слуга народа"

Филимонов Олег – 1952 года рождения, предприниматель, народный артист Украины. Мороховский Вадим Ковальчук Александра. Жукова Наталья. Коваль Игорь. Асауленко Алексей. Квасницкая Ольга. Арутюнян Тигран. Коробкова Елена. Славский Александр.

"Украинская морская партия Сергея Кивалова"

Кивалов Сергей – 1954 года рождения, народный депутат Верховной рады III-VIII созывов, президент Национального университета Одесская юридическая академия . Делиев Георгий. Подгородинский Вадим. Акуленко Татьяна. Герасименко Татьяна. Неугодников Андрей. Киктенко Олег. Громовенко Константин. Опара Наталья. Лукащук Карина.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, кто баллотируется в мэры Одессы.

Кроме того, в Одесской области задержали депутата, который пытался подкупить членов избиркома.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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