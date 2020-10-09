Выборы в Одессе: кого ведут в горсовет "Слуга народа" и другие партии

Местные выборы в Украине 25 октября 2020 года впервые пройдут по новой пропорциональной системе с открытыми списками. Сайт "Сегодня" предлагает ознакомиться с первыми десятками политических сил в Одессе, где за голоса горожан будут бороться кандидаты в депутаты из 14 партий.
"Батькивщина"
- Орешина Людмила – 1979 года рождения, генеральный директор телерадиокомпании "Новая Одесса".
- Янченко Сергей.
- Селянин Георгий.
- Стефанова Ирина.
- Стефанов Вячеслав.
- Новак Виктор.
- Губанов Михаил.
- Кравцуненко Екатерина.
- Маковская Татьяна.
"Блок Дмитрия Голубова"
- Голубов Дмитрий – 1983 года рождения, и. о. ректора Международного университета.
- Григорьев Денис.
- Палпатин Дмитрий.
- Григорян Кристина.
- Григоренко Татьяна.
- Григоренко Александр.
- Голдаков Сергей.
- Сегеневич Дмитрий.
- Лиса Светлана.
- Рублевская Ольга.
"Голос"
- Делиева Наталья – 1967 года рождения, возглавляет "Ассоциацию женщин Украины" и "Первый благотворительный театральный фонд".
- Бычков Игорь.
- Роговская Яна.
- Захаров Александр.
- Варавва Илона.
- Петров Андрей.
- Полевая Татьяна.
- Литвак Александр.
- Звездун Инна.
- Ольховский Дмитрий.
"Доверяй делам"
- Труханов Геннадий – 1965 года рождения, действующий мэр Одессы с 2014 года.
- Брындак Олег.
- Варавва Людмила.
- Иваницкий Александр.
- Осауленко Светлана.
- Куценко Ирина.
- Шумахер Юрий.
- Етнарович Олег.
- Макогонюк Ольга.
- Проценко Игорь.
"Европейская солидарность"
- Обухов Петр – 1984 года рождения, директор "Такси Бонд".
- Ройтбурд Александр.
- Мандрыченко Жанна.
- Потапський Алексей.
- Большедворова Анастасия.
- Звягин Олег.
- Стась Эдуард.
- Наумчак Виктор.
- Бойко Марина.
- Гармашова Кира.
"За майбутнє"
- Калинчук Сергей – 1973 года рождения, преподаватель хирургических дисциплин .
- Позднякова Анна.
- Рогачко Лилия.
- Лазарева Татьяна.
- Ниякий Иван.
- Гончарук Оксана.
- Голубенко Максим.
- Маковецкий Андрей.
- Беженар Вячеслав.
- Дашковская Алиса.
"Национальный корпус"
- Варламов Сергей – 1994 года рождения, член политической партии "Национальный корпус", получил высшее юридическое образование, судимость отсутствует.
- Братчук Сергей.
- Титаренко Яна.
- Шубладзе Давид.
- Савицкая Виктория.
- Ганул Демьян.
- Петров Владимир.
- Никитенко Владимир.
- Корпусова Виктория.
- Янголенко Рината.
"Оппозиционная платформа – За жизнь"
- Скорик Николай – 1972 года рождения, депутат Верховной Рады IX созыва.
- Гиганов Богдан.
- Саутьонков Виталий.
- Вододюк Елена.
- Яценко Дина.
- Ергиева Ольга.
- Хачатрян Аршалуйс.
- Афанасьев Сергей.
- Левочкина Елена.
- Середа Анна.
"Партия Шария"
- Негаткин Алексей – 1098 года рождения, предприниматель, судимость отсутствует.
- Зефнер Елена.
- Фрейман Илья.
- Семчук Иван.
- Шабанова Анна.
- Иванов Владимир.
- Дядюченко Дмитрий.
- Трофимов Сергей.
- Надашкевич Ирина.
- Атоом Кристина.
"Победа Пальчевского"
- Болдин Максим – 1975 года рождения, генеральный директор юрфирмы "Интраст" .
- Чернюх Игорь
- Дубинина Владлена.
- Маслов Юрий.
- Токаева Юлия.
- Бабич Максим.
- Никонова Анастасия.
- Костин Олег.
- Литвиненко Анжелика.
- Ворохобин Игорь.
"Свобода"
- Кириленко Павел – 1976 года рождения, начальник отдела аналитики и исследования товарных рынков ООО "Ватек 96".
- Василец Константин.
- Герасименко Сергей.
- Артеменко Ирина.
- Погребная Владислава.
- Шаров Вадим.
- Станков Александр.
- Гречаный Константин.
- Гончарова Ирина.
- Кузьмина Вера.
"Сила и честь"
- Савченко Владимир – 1989 года рождения, Руководитель ОО "Волонтерское движение "Общая Цель".
- Продаевич Андрей.
- Крикливый Николай.
- Тодорич Ирина.
- Олейник-Гергележиу Анна.
- Олейник Виктор.
- Сирота Олег
- Каспарьян Артем.
- Зарецкая Дарья.
- Оборотова Александра.
"Слуга народа"
- Филимонов Олег – 1952 года рождения, предприниматель, народный артист Украины.
- Мороховский Вадим
- Ковальчук Александра.
- Жукова Наталья.
- Коваль Игорь.
- Асауленко Алексей.
- Квасницкая Ольга.
- Арутюнян Тигран.
- Коробкова Елена.
- Славский Александр.
"Украинская морская партия Сергея Кивалова"
- Кивалов Сергей – 1954 года рождения, народный депутат Верховной рады III-VIII созывов, президент Национального университета Одесская юридическая академия .
- Делиев Георгий.
- Подгородинский Вадим.
- Акуленко Татьяна.
- Герасименко Татьяна.
- Неугодников Андрей.
- Киктенко Олег.
- Громовенко Константин.
- Опара Наталья.
- Лукащук Карина.
Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, кто баллотируется в мэры Одессы.
Кроме того, в Одесской области задержали депутата, который пытался подкупить членов избиркома.
Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020
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